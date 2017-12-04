В столице продолжается благотворительная акция «Елка добра»

В столице до 29 декабря 2017 года по инициативе Общественной организации «Город добра» при Управлении молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска продолжается ежегодная благотворительная акция «Елка добра».

На днях участником акции стал коллектив ООО «Прометей», который поддерживает доброе начинание уже второй год. Эстафетную палочку сотрудники ООО «Прометей» передали гостиничному комплексу «RENABO».

Также акцию своим участием поддержали молодые специалисты Министерства охраны природы РС (Я), которые передали эстафету своим коллегам из Министерства молодежи и семейной политики РС(Я).

Отметим, что для участия в благотворительной акции «Елка добра» необходимо выбрать открытку с желанием ребенка с новогодней ёлки, купить подарок в магазине «Антошка», расположенном на 3 этаже ЦУМа (ул. Курашова, 4). Далее сфотографироваться с подарком, выложить фото в социальных сетях (Instagram, Vkontakte, Twitter, Facebook) с хэштэгом #елкадобра и положить его в специальную коробку.

Кроме того, каждый участник благотворительной акции может передать эстафету своим друзьям, коллегам или знакомым.