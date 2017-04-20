В столице продолжается акция «Корзинка добра»

В Якутске продолжается благотворительная акция «Корзинка добра», которая проходит в рамках направления «Добровольцы столицы» Года добра.

Согласно ее правилам, каждый может оказать помощь многодетной или попавшей в трудную жизненную ситуацию семье, передав корзинку с продуктами питания и предметами первой необходимости.

«Если у вас есть желание помочь, то смело обращайтесь в общественную организацию «Город добра»! Активисты помогут вам найти семью, составить список продуктов и передать «Корзинку добра»!», — отмечают добровольцы столицы.

Подробности по телефону: 89246642002.