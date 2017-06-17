В столице открылся летний сезон отдыха детей 

В городе Якутске большое внимание уделяется организации летней оздоровительной кампании детей. В этом году организованным отдыхом в Якутске охвачены более 7 тысяч детей, которые будут отдыхать в оздоровительных лагерях дневного пребывания и загородных стационарных лагерях.

С 3 июня также открылись 50 лагерей дневного пребывания при общеобразовательных учреждениях.

Загородные стационарные лагеря начали принимать детей с 15 июня. В городе Якутске работает 5 загородных лагерей: «Бинго», «Каландаришвили», «Радуга», «Родничок», «Спутник».

Детский оздоровительный лагерь «Спутник» находится по Хатын-Юряхскому шоссе, здесь в первом сезоне отдыхают 93 ребенка от 7 до 16 лет. Начальник детского лагеря Вера Левина отмечает, в лагере отдыхают не только дети из города Якутска, но и с районов республики, есть даже дети, которые приехали из центральных городов России. «Первый сезон оздоровительной кампании проходит под эгидой Года экологии в РФ и Года добра в городе Якутске. Большое внимание мы уделяем гражданско-патриотическому воспитанию детей, 22 июня дети примут участие в патриотической акции, посвященной Дню скорби. Участие в акции является добровольным, поэтому те, кто захочет принять участие в акции встанут в 04.00 утра, так как именно в это время в 1941 году началась Великая Отечественная война. Затем они сделают марш-бросок до памятника погибшим воинам на озере Ильмень, где примут участие в церемонии возложения цветов, почтят память погибших воинов минутой молчания, зажгут свечи», — рассказывает начальник детского лагеря «Спутник» Вера Левина.

Первый сезон оздоровительной кампании посвящен теме космоса и называется «КосмоСтар». В июне на базе НПСОШ №2 пройдет Летняя космическая школа, куда приглашены преподаватели из Москвы, а так как «Спутник» является подведомственным лагерем школы, то некоторые занятия будут проводиться и с воспитанниками лагеря.

Программа в лагере «Спутник» очень насыщенная, здесь дети активно занимаются спортом, посещают кружки, учатся английскому языку, занимаются пением и танцами. Педагогический коллектив стремится сделать каждый новый день в лагере незабываемым, организуя различные игры и конкурсы, встречи с интересными людьми. «К нам приходят сотрудники музеев с экспозициями, организовываются турниры по лазертагу, мини-кинотеатры, приглашаются сотрудники МЧС, ГИМС, инспекторы ПДН, проводятся встречи с интересными людьми», — говорит Вера Прокопьевна.

Помимо педагогов НПСОШ №2 в лагере воспитателями и вожатыми трудятся студенты педагогических вузов и педагогических студенческих отрядов. Сотрудник Северо-Восточного университета имени М.К. Аммосова из Нигерии Даниель в лагере «Спутник» вожатым работает второй год. Он проводит тренировки по футболу и учит детей английскому языку. «Мне очень нравится работать в летнем лагере «Спутник», потому что здесь хороший, дружный педагогический коллектив и замечательные дети. У якутских детей очень глубокая культура, они любят свой родной край, чтят традиции и обычаи, тянутся к знаниям, это их отличительная черта», — делится своими наблюдениями Даниель.

В лагере «Спутник» в этом году появился плавательный бассейн с навесом, большими окнами и дверями. Также для ребят установили веревочный парк для активного отдыха и подвижных игр.

Арылхан Черкашин, ученик 5 класса и Яна Кривогорницына, ученица 7 класса НПСОШ №2 рассказали о том, что им особенно нравится в лагере: «Здесь нам нравится все, начиная от зарядки и заканчивая занятиями. У нас появились новые друзья, увлечения, а наши педагоги очень добрые, дружелюбные. Повара кормят настоящей домашней едой, кушаем 5 раз в день».

В лагере «Каландаришвили», который является структурным подразделением СОШ №31, в первом сезоне отдыхают порядка 130 детей. Первая смена в лагере проходит под названием «Летняя академия добра» и посвящена Году добра в городе Якутске. «Исходя из названия нашей смены, мы планируем запустить акцию «Тысяча добрых дел». В лагере проводятся различные мастерские, оригами, декупаж, вокал, хореография и новое направление «Юные патриоты». В коллективе работают педагоги СОШ №31 и вожатые педагогического отряда «Штурманы детства», который был создан пять лет назад. Этот педагогический отряд не раз становился призером республиканских и международных конкурсов. Например, ребята заняли третье место в международном конкурсе педагогических отрядов «Вожатское сердце планеты» в Новосибирске», — отмечает начальник детского лагеря «Каландаришвили» Ия Васильева.

Ученицы 8 класса Маша Шаропатова СОШ №16 и Аэлита Дьячковская СОШ №7 рассказали, что, несмотря на то, что заезд был только вчера, они успели подружиться: «В лагере нам очень нравится, мы уже не первый год здесь отдыхаем. У нас замечательные, добрые вожатые и воспитатели, повара очень вкусно кормят, вожатые тоже очень дружелюбные».

В подведомственном детском оздоровительном лагере ПАО «Якутскэнерго» «Энергетик» в первом сезоне отдыхают более 200 детей из города Якутска, Нюрбинского, Мирнинского районов, поселка Батагай.

В этом году детскому оздоровительному лагерю «Энергетик» исполнилось 49 лет. Директор Центра развития ребенка ПАО «Якутскэнерго», начальник детского лагеря «Энергетик» Яна Киуру рассказала, что 49-й сезон лагерь открыл под девизом «Лучшие каникулы». «Мы стараемся, чтобы детишкам было интересно, чтобы они нашли много новых друзей, поправили здоровье, набрались сил, и чтобы у них каникулы были самыми лучшими. Сформировано 8 отрядов, детишки отдыхают начиная от 6,5 лет. Есть дети, которые начали к нам ходить еще в дошкольном возрасте и сейчас уже являются подростками. Многие наши выпускники приходят к нам работать уже в качестве вожатых, поэтому в лагере есть свои традиции, своя преемственность», — рассказывает Яна Киуру.

В лагере имеется крытый бассейн, душевые кабинки, поле для игр в мини-футбол, теннисный корт, игровая и спортивная площадка, баскетбольная площадка. Общая площадь территории лагеря составляет 14 гектар. Здесь проводятся игры и соревнования, куда приходят команды со всех лагерей.

Главный специалист Управления образования Окружной администрации города Якутска Мария Потапова: «Дети, отдыхающие в оздоровительных лагерях, не только проводят свое лето с пользой, но и приобретают опыт общения, расширяют кругозор, социализируются, узнают много нового и интересного. В каждом лагере разработана своя обучающая, развивающая и оздоровительная программа, дети посещают кружки, творческие мастерские, занимаются спортом. Все загородные лагеря находятся в лесном массиве, поэтому там дышится легко, спится хорошо, дети получают витаминизированное питание, а все это положительно сказывается на укреплении детского организма. В стационарных лагерях города Якутска начальниками, педагогами, воспитателя и вожатыми работают преданные своему делу люди, которые любят детей, любят свою работу и свой лагерь. Особо хочется выделить начальников детских оздоровительных лагерей: Веру Прокопьевну Левину, Ию Иннокентьевну Васильеву, Яну Евгеньевну Киуру, Галину Николаевну Демидович, Варвару Альбертовну Васильеву.

За последние годы руководством города Якутска уделяется большое внимание дополнительному образованию, воспитанию и развитию детей. Надеемся, что материально-техническая база лагерей будет становиться еще лучше, будут создаваться дополнительные условия для отдыха и оздоровления юных горожан. Очень бы хотелось, чтобы хоть один загородный лагерь стал круглогодичным. Например, лагерь «Радуга». Всех горожан и гостей столицы поздравляем с наступлением лета и приглашаем в наши загородные лагеря», — отмечает Мария Семеновна.

Кроме того, благодаря установленным побратимским связям между городами Якутск и Севастополь, в этом году 245 детей из Якутска смогут поехать отдыхать в лагерь «Радость» г. Севастополь. В основном это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, учащиеся дополнительных образовательных учреждений, талантливые творческие ребята – дипломанты и лауреаты всероссийских и международных конкурсов.

Отметим, что если родители еще не успели организовать летний отдых своих детей, то они могут обратиться в отдел воспитательной работы и дополнительного образования Управления образования Окружной администрации города Якутска по адресу: пр. Ленина, 15, каб. 205, телефон 40-80-51.