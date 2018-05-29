В столице откроется новый кинозал «Россия»

В рамках празднования Дня России Дом дружбы народов им.А.Е. Кулаковского традиционно проведет множество интересных мероприятий под названием «Единство истории. Единство народа. Единство России».

7 июня

18.00 — торжественное открытие кинозала «Россия» и премьерный показ фильма «Первые».

Место проведения: концертный зал ДДН.

10 июня

13.00-20.00 народный проект «БлагоТворить: Всем миром» — «Творите благо, и будет вам благодаренье»

В помощь пострадавшим от наводнения стартует Народный проект «БлагоТворить: Всем миром». Организаторы Ассамблея народов РС(Я), Министерство по развитию институтов гражданского общества РС(Я), Дом дружбы народов им.А.Е. Кулаковского. Программа Народного проекта включает межнациональные творческие проекты, сбор средств, добровольные пожертвования от граждан города Якутска, общественных организаций, некоммерческих объединений.

Межнациональный молодежный фестиваль «Микрофон дружбы».

Флешмоб «Россия – это мы!»

Праздничный концерт «Россия наш общий дом»

Танцевальный марафон «Танцы народов России»

Межнациональный традиционный фестиваль «Хоровод белых ночей»

Место проведения: сквер Карла Маркса.

11.00-18.00 – эвенский традиционный календарный праздник «Эвинек»

Место проведения: местность Ус Хатын, 22 км. Намского тракта

11 июня

11.00 – Республиканский семинар по казачьей и ямщицкой культуре для руководителей самодеятельных фольклорных коллективов.

Место проведения: Гостиная дружбы народов, 2 этаж ДДН.

16.00 – творческий проект «Казачья слава» ансамбля русского танца «Ярилов день»

Место проведения: концертный зал ДДН

11.00-18.00 – эвенский традиционный календарный праздник «Эвинек»

Место проведения: местность Ус Хатын, 22 км. Намского тракта

12 июня

13.00-15.00 – девятый фестиваль казачьей и ямщицкой песни

Место проведения: Площадь Ленина

16.00 – творческий проект «Люблю тебя, моя Россия»

Место проведения: концертный зал ДДН