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23 марта 2018, 9:15
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В столице благодаря аэропорту «Якутск» открылся новый каток

22 марта 2018 г. в Гагаринском округе при участии сотрудников аэропорта «Якутск» был открыт новый каток.

На открытие нового места отдыха, которое, судя по ажиотажу детей, рискует стать одним из любимых, собрались жители округа, для которых была подготовлена праздничная интерактивная программа. «Это очень здорово, что такие мероприятия проходят у нас в районе, мы рады каждому такому новому объекту, лишним не будет, — улыбается местная жительница. — В выходные придем всей семьей кататься».

Праздник открыли юные артисты из детского ансамбля «Октавика», занимающиеся при ДК им. Ю.А. Гагарина. Танцевальным флешмобом их поддержал подростковый ансамбль «Оникс». С приветственным словом к жителям округа обратился генеральный директор аэропорта Николай Местников, который отметил, что новый каток – это весенний подарок всем гагринцам, ведь социальная ответственность предприятия затрагивает не только членов коллектива, но и их семьи, друзей.

«Наш аэропорт никогда не забывает о людях, на протяжении многих лет мы оказываем помощь многим социальным учреждениям наших округов. Мы учредили ежегодные денежные гранты лучшим учителям, воспитателям, талантливым одаренным детям, помогаем подшефным организациям, школам, секциям в приобретении инвентаря, в улучшении инфраструктуры, в благоустройстве территорий. И мы намерены продолжать! Впереди большая работа по созданию системы «Безопасный двор». Для меня, как для руководителя стратегического объекта этот вопрос в приоритете. Мы в аэропорту на это работаем. Но я считаю, что безопасными и светлыми должны быть и территории вне аэропорта — наши дворы, улицы», — подчеркнул Николай Местников.

Продолжая тему безопасности, всем юным участникам открытия Николай Афанасьевич решил подарить не только традиционные сладкие подарки, но и светоотражающие детские браслеты, которые дети тут же надели на куртки. «Наши дети должны быть в безопасности», — резюмировал руководитель.

Посетить новый каток могут все жители Якутска, залит он в Гагаринском округе на озере Хатын-Юрях, рядом с остановкой «ул. Курнатовского». Стоит отметить, что опробовать лед Николай Афанасьевич приехал со своей семьей, в этот день его трехлетний внук впервые встал на коньки. «Конечно, для нашей семьи это маленькое приятное событие, — улыбается руководитель. – И я бы хотел, чтобы это место отдыха на ближайшее время стало любимым для всех жителей Гагаринского округа».

В завершении зимнего праздника для детворы была организована веселая эстафета, после которой все участники и их болельщики угощались горячим чаем и пирожными от ресторана «Лайнер».

За эту весну это не единственный социальный проект, осуществленный аэропортом «Якутск». Совместно с Управой Гагаринского округа были открыты каток на Белом озере и детская снежная горка, члены волонтерского организации аэропорта недавно от снега расчистили территорию СОШ № 30 им. В.И. Кузьмина, а также убрали несанкционированную свалку в районе Строительного округа.

 

 

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Источник: Пресс-служба АО «Аэропорт Якутск».
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