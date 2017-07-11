В среду Госавтоинспекция Якутска проведет массовые проверки

12 июля 2017 на территории Якутска и его пригородов будут проводиться массовые проверки.

Будут выявляться водители, допускающие грубые нарушения Правил дорожного движения, в том числе управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также нарушение правил перевозки детей, сообщает ведомство.

Помимо центров населенных пунктов наряды ДПС будут выставлены в окраинах города.

Госавтоинспекция в очередной раз обращается к гражданам с убедительной просьбой не быть равнодушными к проблеме алкоголизма за рулем, оказывать содействие в борьбе с грубыми нарушителями ПДД и незамедлительно сообщать о фактах нарушений в дежурную часть по телефонам: 1-27; 47-35-69 либо по номеру 02.