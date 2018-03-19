В Среднеколымском улусе за Путина проголосовали 80,2% пришедших на выборы

По состоянию на 22 часа обработаны протоколы территориальных избирательных комиссий Аллаиховского, Нижнеколымского, Верхнеколымского и Среднеколымского районов. Об этом в республиканском медиацентре «Сахамедиа» в ходе очередного пресс-подхода рассказал зампредседателя ЦИК Якутии Иван АНДРОСОВ.

В Аллаиховском районе проголосовало 1265 избирателей, явка составила 72.82%. За Владимира Путина отдали 76.31% голосов, за Павла Грудинина — 14.75%. Остальные кандидаты в президенты набрали менее 5% голосов избирателей: Сергей Бабурин — 0.39%, Владимир Жириновский — 4.63%, Ксения Собчак — 1.65%, Максим Сурайкин — 0.73%, Борис Титов — 0.24%, Григорий Явлинский — 0.55%.

В выборах президента страны в Среднеколымском районе приняли участие 3808 человек, явка составила 71.12%. У Владимира Путина — 80.20% голосов, у Грудинина — 12.47%.

2272 жителей Нижнеколымского района пришли проголосовать на избирательные участки. Явка составила 74.52%. Владимир Путин набрал в улусе 77.41% голосов, Павел Грудинин — 8.32%.

В Верхнеколымском на участки пришли 1983 голосующих, явка — 68.62%. За Павла Грудинина отдали 10.49% голосов, за Владимира Жириновского — 7.51% и за Владимира Путина — 77.41%.

Григорий ФОМЕНКО, ЯСИА.