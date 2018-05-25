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25 мая 2018, 14:50
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В Среднеколымском районе сохраняется сложная паводковая обстановка

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия) на 14.00 (якт) 25 мая:

На реке Лена активная фаза ледохода проходит по территории Жиганского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в районе н.п. Жиганск  Жиганского районов, уровень воды составляет 1101 см при критическом 1430 см, густой ледоход. Верхняя кромка – на границе Кобяйского и Жиганского районов (1118 км до устья), редкий ледоход. Протяженность ледохода составляет 245 км. За сутки ледоход продвинулся на 235 км.

В ближайшие сутки-двое ледоход будет продвигаться по территории Жиганского района. 28-29 мая ожидается вскрытие реки у н.п. Джарджан Жиганского района.

На реке Колыма активная фаза ледохода проходит на территории Среднеколымского района.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в районе устья р. Березовка, густой ледоход. Верхняя кромка –на границе Верхнеколымского и Среднеколымского районов,  уровень воды у г. Среднеколымска составляет 1167 см при критическом 1200 см, средний ледоход. Протяженность ледохода составляет 232 км. За сутки ледоход продвинулся на 82км.  

— у н.п. Зырянка (994 км до устья), уровень воды составляет 782 см (+8 см за 4 часа, +36 см за сутки) при критическом 770 см, чисто.

В результате прохождения ледохода на р. Колыма у н.п. Зырянка Верхнеколымского района наблюдается выход воды на пойму с подтоплением взлетно-посадочной полосы а/п Зырянка. 

В связи с прохождением волны паводка с верховьев реки (суточный рост уровня воды на участке Среднекан – Коркодон Магаданской области составляет 0,4 – 0,8 м),  в ближайшие сутки – двое ожидается дальнейшее повышение уровней воды у н.п. Зырянка Верхнеколымского района с подтоплением пониженных участков местности.  В результате остановки ледохода ниже г/п Среднеколымск, ожидается повышение уровней воды у г. Среднеколымск. Вскрытие реки у п. Черский – 30 мая.

На р. Ясачная (левый приток реки Колыма) у н.п. Верхнеколымск Верхнеколымского района наблюдается густой ледоход. Уровень воды составляет 796 см при критическом 880 см.

На реке Березовка  (правый приток р.Колыма) нижняя кромка ледохода вышла в устье. Верхняя – в 30 км ниже н.п. Березовка уровень воды составляет 1043 см, при критическом 1000 см, наблюдается редкий ледоход. Протяженность ледохода составляет 110 км.

На реке Березовка: в результате прохождения ледохода в устьевом участке, образования подпора воды с реки Колыма, в ближайшие сутки-двое ожидается дальнейшее повышение уровней воды у н.п. Березовка Среднеколымского района с подтоплением пониженных участков местности. Мероприятия превентивного характера выполнены в полном объеме.

На реке Яна 25 мая осуществилось вскрытие реки  у н.п. Верхоянск Верхоянского района, уровень воды составляет 556 см при критическом 1020 см, редкий ледоход.

— у н.п. Батагай Верхоянского района (729 км до устья) наблюдаются подвижки льда, уровень воды составляет 395см (+38 см за сутки) при критическом 970 см.

В ближайшие двое суток ледоход достигнет территории Усть-Янского района.

На реке Индигирка активная фаза ледохода проходит на территории Оймяконского и Момского районов. Нижняя кромка ледохода наблюдается у н.п. Усть – Мома Момского района  уровень воды составляет 432 см при критическом 600 см, наблюдается густой ледоход. Верхняя кромка — у н.п. Усть – Нера Оймяконского района, уровень воды составляет 208 см при критическом 650 см, редкий ледоход. Протяженность ледохода составляет 290 км.

26-27 мая ожидается вскрытие реки у н.п. Белая Гора Абыйского района

В связи со сложной паводковой обстановкой ГУ МЧС России по РС (Я) функционирует в режиме «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». На территории Республики введен режим «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» федерального уровня. 

Для контроля за прохождением паводка на территории республики работают  оперативная группа Главного управления МЧС России по РС (Я).

На базе Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления организовано дежурство межведомственной рабочей группы Правительства Республики Саха (Якутия) по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья. Круглосуточно работает телефон «Доверия» 8(4112) 39-99-99, позвонив на который граждане могут получить интересующую их информацию.

Паводковая обстановка в Якутии находится на контроле Правительства республики и Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Кобяйского, Верхнеколымского и Среднеколымского, районов с просьбой подготовиться к прохождению паводковых вод. Жителям Таттинского, Мегино-Кангаласского Усть-Алданского с просьбой подготовиться к снего-дождевому  паводку. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

Также Главное управление МЧС России по РС (Я) рекомендует жителям республики воздержаться от выхода в пойменные места в период прохождения ледохода. 

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)
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