В Среднеколымске ведут работы по укреплению дамбы

По информации правительственной рабочей группы в Среднеколымском районе, уровень воды у райцентра третьи сутки подряд держится выше критической отметки. Бригада спасателей и местные трудовые коллективы ведут работу по укреплению дамбы.

В 75 километрах ниже по течению от города у острова Середниковский образован ледовый затор, ведутся взрывные работы.

«На 10 часов утра в городе Среднеколымск подтоплено 57 жилых домов в районе аэропорта. Все граждане из зон подтопления были заранее отселены, в эвакопунктах находится 10 человек. Сейчас все силы брошены на укрепление дамбы. Подготовлены щебень, мешки. Более 2500 мешков выложили по откосам дамбы, где идет подмыв течением реки» — сообщил руководитель рабочей группы правительственной комиссии по ЧС Сахамин Афанасьев.

На случай принятия оперативных решений по паводковой обстановке и эвакуации местных жителей в г.Среднеколымск базируется три вертолета.