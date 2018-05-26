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Происшествия
26 мая 2018, 13:49
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В Среднеколымск направят 2 тонны дополнительной взрывчатки

Утром 26 мая на реке Колыма взрывными работами устранен ледовый затор у города Среднеколымска, в результате спад воды составил около 37 сантиметров. Пока уровень воды остается выше критической отметки, продолжается отселение местных жителей. В связи с подтоплением взлетно-посадочной полосы, воздушное сообщение с районом будут обеспечивать вертолеты.
По поручению первого заместителя председателя правительства Якутии Алексея КОЛОДЕЗНИКОВА прорабатывается временная схема заправки воздушного транспорта для оперативного сообщения со Среднеколымским районом.
«Сегодня через поселок Белая гора направляем 2 тонны дополнительной взрывчатки. Это необходимо для поддержания резервного запаса на случай заторов на реке Колыма. В случае ухудшения обстановки, будет организован рейс для эвакуации жителей из Среднеколымска в Якутск» — сообщил Алексей Колодезников.
По состоянию на 08:00ч. 26 мая в селе Березовка подтоплено 34 дворовые территории, 4 жилых дома, 5 социальных объектов. Часть жителей были заранее отселены, в пунктах временного размещения находятся 49 человек.
В городе Среднеколымск подтоплено 83 дворовых территории. Из зон возможного подтопления отселено пока 82 человека, в эвакопунктах размещено 10 человек, остальные пожелали временно разместиться у родственников и знакомых. Эвакуация населения продолжается.
Среднеколымский район полностью обеспечен необходимым запасом материально-технических ресурсов и индивидуальным рационом питания на 2000 человек. По заявке главы района Евгения СЛЕПЦОВА из запасов сегодня выделят матрацы и теплые одеяла для пострадавших от паводка.
По итогам оперативного совещания первый вице-премьер Алексей Колодезников поручил обеспечить генераторы электроэнергии для поддержания мобильной связи. Местным властям рекомендовано не прекращать работу детских садов и школ для максимальной занятости детей в целях их безопасности во время паводка. На местах также работают социальные службы для обеспечения безопасности одиноко проживающих пенсионеров.

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Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я).
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