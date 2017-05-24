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24 мая 2017, 10:07
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В спартакиаде ЖДЯ лидирует команда «Инженерный корпус»

В прошедшие выходные  в Алдане в спорткомплексе «Локомотив» в рамках ежегодной корпоративной спартакиады Акционерной компании «Железные дороги Якутии» состоялись соревнования по мини-футболу и среди семей якутских железнодорожников «Мама, Папа, Я – спортивная семья».

В субботу 20 мая  прошли соревнования по мини-футболу, в которых приняло участие 5 команд – Инженерный корпус, Локомотив, Модерон (служба пути), Служба перевозок, Энергомеханическая служба.

По итогам соревнований:

I место заняла команда  «Локомотив»

II место – команда службы пути «Модерон»

III место – команда «Инженерный корпус»

Победителям и призерам соревнований были вручены грамоты и сертификаты от магазина «Славянский двор».

В воскресенье 21 мая стартовал настоящий семейный праздник – соревнование-конкурс «Мама, Папа, Я – спортивная семья». В семейных стартах приняло участие  также 5 команд, участниками которых стали семьи работников локомотивной службы, службы пути, службы перевозок, энергомеханической службы и инженерного корпуса. Каждая команда состояла  из 3-х человек: папа, мама и ребенок до 12 лет.

Всем участникам предстояло пройти 6 этапов соревнований: дартс, «Кто быстрее оденет маму, «Стульчик», «Обруч» и многоборье.

Родителям и их детям пришлось немало постараться на каждом этапе, чтобы показать хорошие результаты и вывести свою команду в лидеры.

По итогам соревнований победу одержала семья Широковых, которая представляла команду службу пути «Модерон». 2 место заняла семья Якуповых (Энергомеханическая служба), 3 место – семья Катаевых (Инженерный корпус).

Команды-призеры были также  награждены грамотами и ценными призами – сертификатами от магазина «Славянский двор». А все дети, которые приняли участие в соревнованиях, получили сладкие подарки.

«Все участники этого веселого семейного конкурса  получили массу положительных эмоций и заряд бодрости. Без преувеличения можно сказать, что подобные конкурсы помогают еще больше сплотить родителей и их детей, помогают развить интерес к занятиям физкультурой и спортом и формированию здорового образа жизни. Выражаю благодарность всем участникам соревнований, болельщикам,  судье соревнований по мини-футболу Владимиру Митрохину и члену спорткомитета Артему Шарову, которые осуществляли проведение  этих соревнований, а также  профсоюзному комитету за содействие и помощь в организации соревнований» — отметил председатель спорткомитета АК «ЖДЯ» Александр Чупров.

Поздравляем команды «Локомотив» и  «Модерон» АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии»  с победой!

Напоминаем, что в этом году проводится X Юбилейная  спартакиада Акционерной компании «Железные дороги Якутии», открытие которой состоялось 11 марта. Всего проведено 10 видов соревнований, по итогам которых уверенно лидирует команда «Инженерный корпус», на втором месте команда службы пути «Модерон», а на третье место вышла команда «Локомотив», оттеснив команду службы перевозок на 4 место. Далее в турнирной таблице расположились команды  энергомеханической службы, АУП и вагонно-пассажирской службы.

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Источник: Пресс-служба АО «АК «Железные дороги Якутии».
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