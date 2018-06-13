В спартакиаде якутских железнодорожников лидирует команда «Модерон»

В минувшее воскресенье в Алдане в спорткомплексе «Локомотив» в рамках ежегодной корпоративной спартакиады Акционерной компании «Железные дороги Якутии» состоялись соревнования по мини-футболу.

В играх приняло участие 5 команд – Инженерный корпус, Локомотив, Модерон (служба пути), Служба перевозок, команда студентов ЖДЯ.

Главным судьей соревнований был Алексей Киселев, председатель ассоциации футбола , хоккея и флорбола Алданского района.

Основная борьба, как и в прошлом году, разгорелась между тремя командами: «Модерон», «Локомотив» и «Инженерный корпус». В итоге первое место в упорной борьбе завоевала команда «Локомотив», которая уже второй год подряд лидирует в этом виде спорта. Второе место за командой «Модерон» и третье место с минимальным отрывом заняла команда «Инженерный корпус». Команда службы перевозок – на 4 месте и замкнули итоговую таблицу студенты Транспортного техникума (п. Нижний Бестях).

Победителям и призерам соревнований были вручены грамоты и сертификаты номиналом 2000, 1500, 1000 рублей за 1, 2 , 3 места соответственно.

По итогам десяти видов соревнований в общем зачете лидирует команда «Модерон» (Служба пути), второе место занимает команда «Инженерный корпус» и третье место у команды «Служба перевозок». Эти команды расположились вплотную друг за другом с минимальным разрывом и именно они являются претендентами на победу в Спартакиаде ЖДЯ, в программе которой осталось провести еще два вида соревнований: легкоатлетическая эстафета и перетягивание каната.