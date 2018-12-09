В состав генсовета ЕР вошли два якутянина

По итогам голосования на XVIII съезде «Единой России» в состав Генерального совета партии вошли два якутянина — глава республики Айсен Николаев и секретарь Намского местного отделения ЯРО «ЕР» Иван Попов.

«Мы считаем это знаковым событием и высоким уровнем доверия Якутии. Генсовет принимает важнейшие решения — формирует федеральную повестку. В том числе для Госдумы, органов исполнительной власти, местных и региональных органов управления партии. Имея двух членов в составе Генсовета, мы чувствуем себя более уверенно. Это важно с точки зрения оперативности внесения инициатив якутян, политической поддержки, реализации партийных проектов, связанных с благополучием человека. Как сказал глава республики Айсен Николаев, голос северных регионов должен быть услышан»,— прокомментировал итоги внутрипартийного голосования секретарь Якутского регионального отделения «Единой России» Сахамин Афанасьев.

Ранее от Якутии в составе Генсовета «ЕР» был один представитель — Айсен Николаев, когда был секретарем регионального отделения. Последние шесть лет республику представлял Степан Саргыдаев. Теперь он руководит республиканским министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям.

Ротация Генерального совета «ЕР» составила 40%. При этом более трети новых членов – секретари первичных и местных отделений партии. Из действующего состава выведено 68 человек, введено – 72. Из них 21 человек представляют первичные отделения, четыре – местные. Численность Генсовета составила 170 человек.