В «Сосновом бору» завершилась профильная научно-техническая смена «Техногик»

С 13 по 26 апреля 2017 года в Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» прошла смена «Техногик», где более 150 одаренных ребят из разных районов республики, которые активно проявляли себя в науке и проектировании, отдохнули, оздоровились и интересно провели свое время.

За время смены «Техногик» ведущие инженеры и программисты Малой компьютерной академии и Октемского технопарка проводили для участников специальные лекции, мастер-классы, круглые столы, семинары и тренинги по робототехнике и делились с детьми со своими секретами. Школьники участвовали в обсуждении различных вопросов технической направленности с разработчиками и издателями мобильных и социальных игр «MyTona», выезжали на экскурсию в Октемский технопарк и участвовали во многих творческих конкурсах от вожатского отряда «Душа Севера» Центра «Сосновый бор».

Слова напутствия и доброго пожелания на закрытии сказала директор Центра «Сосновый бор» Яна Иванова, она отметила, что будущее невозможно без инженерных кадров, а процесс развития научно-технического творчества является важнейшей составляющей современной системы образования. Кураторы смены подвели итоги соревнований по робототехническим дисциплинам и провели финал битвы роботов-сумо. Лучшим из лучших по итогам смены вручили путевки в ВДЦ «Океан».

В свою очередь академии смены выступили с поздравительными номерами. Ребята успели подготовить песни, танцы, веселые сценки, а дружный зал зрителей их бурно поддерживал аплодисментами. Также прощальный вечер украсила академия под номером 3, призеры танцевального конкурса «Дэнс батл», который проводился за время смены. На прощание воспитанники смены исполнили гимн Центра «Сосновый бор» и обещали вернуться сюда вновь.