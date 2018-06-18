В Сочи спасли тонущих бабушку и внучку из Якутии

В Сочи, в районе устья реки Кудепсты недалеко от базы роты патрульных катеров Росгвардии, спасли тонущих женщину и девочку.

Старший мичман Семен Никифоров и мичман Андрей Липай заметили у реки скопление людей и услышали крики о помощи. Сотрудники Росгвардии увидели, что в воде находятся женщина и девочка, которые не могли выйти на берег из-за волны.

Правоохранители вытащили туристов на берег и оказали им доврачебную помощь. Госпитализация женщине и ребенку не потребовалась, сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасенные — 49-летняя женщина и ее 11-летняя внучка. Они приехали в Сочи из Якутии. Выяснилось, что женщина и девочка возвращались домой с моря. Школьница подошла к берегозащитному укреплению и случайно соскользнула в воду. Женщина попыталась вытащить ее, однако тоже упала.

Группа водолазов Росгвардии обследовала дно реки и подняла утопленные личные вещи спасенной женщины: кошелек, мобильный телефон и документы. Их передали владелице.

Сын спасенной женщины написал благодарственное письмо в адрес сотрудников Росгвардии. Командование Южного округа войск национальной гвардии Российской Федерации рассматривает вопрос о поощрении военнослужащих.