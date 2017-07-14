В Следкоме Якутии назначены руководители следственных отделов по Ленскому и Мирнинскому районам

Приказом руководителя управления кадров Следственного комитета Российской Федерации генерал-майора юстиции В.Г. ДОЛЖЕНКО от 12 июля 2017 года назначены руководители следственного отдела по Ленскому району и Мирнинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Саха (Якутия).



Руководителем следственного отдела по Ленскому району назначен капитан юстиции Эдуард Васильевич ШОБОЛОВ, ранее занимавший должность заместителя руководителя данного отдела.



Руководителем Мирнинского межрайонного следственного отдела назначен Андрей Александрович ТАЩЕЕВ, который ранее возглавлял следственный отдел в г. Ленске. Под руководством Андрея Тащеева коллектив Ленских следователей стал лучшим по итогам работы за 2016 год, а он сам завоевал главный приз в номинации «Лучший руководитель межрайонных следственных отделов и следственных отделов следственного управления».

Источник: Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда ДВОРЕЦКАЯ