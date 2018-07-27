В столице продолжается реализация проектов по благоустройству округов и пригородов в рамках Народной программы и Года новаторства. Так, вчера 26 июля в Гагаринском округе в сквере имени Гагарина появились новые скамейки.

Сквер пользуется большой популярностью, но мест, где можно было присесть отдохнуть, не было до сих пор.

Установка новых скамеек обошлась округу без привлечения средств из городского бюджета.

«Мы используем внешний механизм по благоустройству города Якутска, не используя городской бюджет, а с привлечением социально активных предпринимателей. Теперь жители Гагаринского округа могут отдыхать здесь с детьми, наслаждаться хорошей летней погодой»,-пояснила советник главы города Якутска Наталья Членова.

Скамейки также установлены по улице Севастопольская.

Обустройство территорий Гагаринского округа проводится совместно с предпринимателями столицы.

«Управление Гагаринского округа активно сотрудничает с предпринимательским сообществом в плане благоустройства территорий. Общими усилиями на сегодня открыты восемь детских и спортивных площадок»,- отметил руководитель Управления Гагаринского округа Руслан Платонов.

В рамках Года новаторства Управление Гагаринского округа также планирует запустить «Умные остановки»:

«В середине августа планируем установить автобусную остановку на солнечных батареях, от которых можно будет заряжать гаджеты.Особенность остановки в том, что она автономная, независящая от электрических сетей»,- прокомментировал Руслан Платонов.

Работа по комплексному благоустройству Гагаринского округа будет продолжена.