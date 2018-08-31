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31 августа 2018, 11:44
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В школу – с подарком от профкома

В этом году первоклашек в больнице шестьдесят, и все они получили по большой красивой коробке с набором канцтоваров.

Профком Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи вручил подарки будущим первоклассникам.

 — Давно родилась эта добрая традиция? – спрашиваю председателя профкома Марию ЕРШОВУ.

—  Такая традиция существует в больнице давно. Родилась она в сложные  в 90-ые годы, с тех пор дети членов профсоюза получают подарки к новому году и к школе. Льготы эти сохранились и сейчас, в рамках программы «Социальное партнерство» администрация и профком больницы постоянно помогают семьям своих работников. Вот и к новому учебному году решили поздравить тех, кто пойдет в школу в первый раз.

— Очень хорошее подспорье, — говорят мамы.

— Я хотела бы отметить, что наш профком постоянно оказывает материальную помощь семьям работников больницы, проводит много мероприятий социального характера: ярмарки, акции в помощь. Вот и в этот раз порадовали – сделали подарки первоклассникам. Каждая мама знает, что собрать ребенка в школу – дорогое удовольствие, и как мама двоих детей, я хорошо это знаю. Мы получили в подарок очень качественные канцтовары от фирмы «Эрих Краузе», в нем есть все, что нужно, мне и докупать больше ничего не надо, — делится мама девочки,  врач-анестезиолог отделения общей реанимации Елена ИМ.

Любочка ИМ с удовольствием позирует с подарком в руках.

К слову: профком больницы много делает для своих работников. К примеру, который год в больнице работает программа «Социальное партнерство», благодаря которой молодые родители пользуются льготой – за ребенка, который посещает детский сад,  50 % оплачивает предприятие, 50% — родители. Пятый год профком выделяет путевки в частные  дошкольные учреждения, что, конечно же, не может не радовать родителей, чья очередь в государственный садик еще не подошла.

— В 2014 году профком и администрация больницы внедрили в жизнь хорошую социальную программу в плане оказания помощи молодым специалистам-сотрудникам отделений реанимации, — говорит Елена Владимировна, — по этой программе мой ребенок получил путевку в детский сад «Учукучук». Я считаю, что это большая помощь молодой семье. Сейчас этой льготой пользуются сотрудники других отделений.

Источник: Зоя ИГНАТЬЕВА.
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