В школе №24 Якутска прозвенел последний звонок

В субботу, 26 мая, для выпускников 24-ой школы Гагаринского округа прозвенел последний звонок. На торжественной линейке выпускников поздравила первый заместитель председателя Якутской Городской Думы, Марина Силкина, и член Политического совета Якутского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Андрей Петров.

Также выпускников встретили первоклассники с цветами в руках. Маленькие школьники пожелали старшим товарищам успехов во взрослой жизни и пообещали брать с них пример.

«Я очень рада, что наша школа имени Сергея Климакова, выпускает очередных своих выпускников. Конечно же, мы желаем нашим учащимся, в первую очередь, сдать успешно ЕГЭ, сделать правильный выбор в жизни, приобрести любимую специальность. Я желаю их родителям здоровья, терпения, и выдержки.

Особо мне хотелось бы выразить слова благодарности нашему депутату Марине Силкиной, человеку, который на протяжении многих лет поддерживает нашу школу, оказывает огромное внимание и помощь! Мы всегда очень рады видеть ее в стенах нашей школы!», — сказала директор школы Инна Кузнецова.

На торжественной линейке первый заместитель председателя Якутской Городской думы Марина Силкина поздравила всех выпускников со знаменательным днем в их жизни: «Сегодня вы делаете первый шаг во взрослую жизнь, оставив позади детство и школьные годы, а впереди еще многое предстоит: выпускные экзамены, выбор профессионального пути, принятие важных и ответственных решений, от которых будет во многом зависеть ваше будущее. Не забывайте своих учителей, которые не только прививали вам знания, но и учили дружить, мечтать, противостоять трудностям и добиваться поставленной цели».

Отметим что в этом году СОШ №24 окончили 117 учеников, впереди их ждут выпускные экзамены.