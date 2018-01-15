В школах Якутска проведут лекции о «трезвых выпускных»

В столичных школах пройдут лекции «Трезвые выпускные». Лекторами станут курсанты «Школы лекторов по методу Шичко», которая работала с 4 по 14 января. В числе слушателей курсов были врачи, работники культуры, предприниматели, общественные деятели, многодетные матери, сообщает пресс-служба госалкогольконтроля Якутии. «С каждым разом приходят все больше и больше людей, осознающие реальную пагубность вредных привычек и масштабность проблемы алкоголизма», — говорит организатор школы, член Общественной палаты РС(Я) Елена Шудря. comments powered by HyperComments Источник: ЯСИА, http://ysia.ru/obshhestvo/v-shkolah-yakutska-provedut-lektsii-o-trezvyh-vypusknyh/

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