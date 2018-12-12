В школах и детских садах Якутии объявляют карантин из-за ОРВИ

Классы в школах и группы в детских садах Якутии закрываются на карантин из-за ОРВИ и гриппа, эпидемический порог превышен на 21%. Об этом сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по республике.

«Из числа заболевших ОРВИ 82% приходится на детей до 14 лет, среди них наибольший удельный вес составляют дети, посещающие дошкольные образовательные учреждения», — отмечают в ведомстве.

Заболеваемость ОРВИ связана с циркуляцией вирусов негриппозной этиологии(парагриппа, аденовируса, РС-вируса, риновируса) и выявлена в результате еженедельного мониторинга.

Карантин объявляется при превышении 20% уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом в группах и классах. По состоянию на 7 декабря, ограничительные мероприятия введены в группах и классах 19 детских садов и 23 школ республики.

«Не посещают занятия 1,3% учеников и 1,6% воспитанников (детсадов). Ситуация находится на контроле», — отметили в управлении.

Управление Роспотребнадзора напоминает родителям, что при возникновении у детей признаков респираторной инфекции (насморк, кашель, подъём температуры) необходимо воздержаться от посещения организованных коллективов во избежание распространения инфекции среди детей, остаться дома и вызвать лечащего врача.

Фото: vogazeta.ru