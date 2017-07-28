Прокуратура нашла нарушения в организации питания осужденных

Якутская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провела проверку в ИК-6.

Якутская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провела проверку соблюдения уголовно-исполнительного законодательства в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Республике Саха (Якутия)».

Проверкой выявлены нарушения, связанные с обеспечением режима, организацией питания осужденных, ненадлежащим содержанием объектов теплоснабжения.

Допущены факты хранения в общежитиях осужденных продуктов питания, требующих тепловой обработки, отсутствия в столовой учреждения необходимой информации.

Сотрудниками колонии в установленные сроки не проведена проверка системы отопления и оборудования котельной с целью планирования мероприятий по их подготовке к зимней эксплуатации.

По результатам проверки в адрес начальника ФКУ ИК-6 УФСИН РФ по РС (Я) внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.