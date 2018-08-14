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14 августа 2018, 11:20
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В шести районах Якутии горят леса

По оперативным данным на утро 14 августа в Республике Саха (Якутия) действует 31 природный пожар, за сутки ликвидировано два очага. 

На территории шести муниципальных образований введен «Особый противопожарный режим»: Нюрбинского, Сунтарского, Олекминского, Кобяйского, Намского районов и ГО «г. Якутск». 

Все мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены. Оборудованы минерализованные полосы, имеются естественные преграды. Кромки пожаров со стороны населенных пунктов отработаны. Все населенные пункты прикрыты подразделениями пожарной охраны. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

В целях профилактики лесопожарной обстановки в течение суток организована работа 15 патрульно-манёвренных, 42 патрульных и 10 патрульно-контрольных групп, так же организовано взаимодействие с 68 старостами. Выставлено 2 поста, ограничивающие допуск населения в леса. Продолжается работа по выявлению виновных лиц на ранее обнаруженных лесных пожарах. 

За сутки в связи с отсутствием задымления замеры атмосферного воздуха не проводились. Задымления в населенных пунктах республики отсутствует.

Основные усилия Главного управления направлены на защиту населенных пунктов, а также на координацию сил и средств задействованных в тушении лесных пожаров.

На базе ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РС (Я)» организована работа межведомственного оперативного штаба и рабочей группы Главного управления по контролю над обстановкой с природными пожарами.

Всего в тушении задействовано 82 человека и 5 единиц техники, в том числе 3 воздушных судна. 

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я)
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