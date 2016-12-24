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Культура & Образование
24 декабря 2016, 21:46
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В сфере образования завершается Год дополнительного образования республики

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“В рамках Года дополнительного образования детей проделана очень большая работа, это и укрепление материально-технической базы, и по содержанию образовательной деятельности в дополнительном образовании. Было уделено большое внимание и на качество образования в целом, на профессиональный стандарт педагога дополнительного образования и на независимую оценку качества образования. Дополнительное образование находится в общей деятельности республики в направлении Стратегии -2030. Одна из первоочередных целей этой стратегии — развитие человеческого капитала, и именно образование вносит значительный вклад в развитие человеческого капитала. Сегодня дополнительному образованию, особенность которого индивидуализация образовательного процесса и научно-техническое направление отдается приоритет. Все это позволит улучшить качество образования и тем самым поднять экономику республики и страны, в целом”, — отметил министр образования и науки Якутии Владимир Егоров во время пресс-подхода на итоговом заседании межрегиональной научно-практической конференции “Инновации в дополнительном образовании: опыт и перспективы”, которая проходила 22 и 23 декабря в г. Якутске.

Напомним, что это завершающее мероприятие Года дополнительного образования детей в сферах образования, культуры и спорта, объявленного в начале этого года. Двухдневная работа межрегиональной конференции была очень объемной и содержательной. Так, для работников дополнительного образования было организовано пленарное заседание, 3 секции и 8 семинаров по содержанию работы. Нашим педагогам дополнительного образования представилась прекрасная возможность услышать и войти в профессиональную дискуссию как с ведущими республиканскими практиками дополнительного образования, так и с федеральными экспертами-лидерами  в этой области.  Так, Косарецкий Сергей Геннадьевич, директор Центра социально-экономического развития школы Института образования НИУ ВШЭ, доцент, к.псих.н., Золотарева Ангелина Викторовна, директор Ярославского ИРО, профессор, д.п.н., Славин  Семен Сергеевич, старший научный сотрудник Федерального института развития образования, Загладина Хмайра Тимофеевна, руководитель Центра социализации, воспитания и неформального образования Федерального института образования, Мерцалова Т.А., ведущий научный сотрудник Института образования НИУ ВШЭ, к.п.н., Ковалев Дмитрий Сергеевич, директор Центра детско-юношеского творчества и информационных технологий Пушкинского района г. Санкт-Петербурга провели интересные секции и семинары по своему направлению.

На секции «Эффективные организационно-экономические модели финансирования и учета контингента в системе дополнительного образования детей», модераторами которой выступили федеральный эксперт Семен Славин и первый заместитель министра образования и науки Якутии Эдуард Кондратьев обсудили актуальные вопросы по модернизации финансово-экономических механизмов, выявили позитивную практику и узкие моменты реализации пилотного эксперимента по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей в республике. Напомним, что в апреле этого года Якутия успешно прошла конкурсный отбор Министерства образования и науки РФ и выиграла субсидию из федерального бюджета в размере 37 млн. руб. на развитие дополнительного образования в республике.

На секции “Теория и практика управления инновационными процессами”, модераторами которой выступили федеральный эксперт Сергей Косарецкий и директор Республиканского центра развития дополнительного образования и детского движения, к.п.н. Мария Петрова проанализировали   состояние инновационных процессов в системе дополнительного образования республики, также была представлена схема реализации модели повышения доступности дополнительного образования детей в сельской местности «Региональный ресурсный центр дополнительного образования». Сергей Геннадьевич дал высокую оценку нашей региональной системе дополнительного образования: «Якутия в этом году стала победителем федерального конкурса по реализации проектов модернизации дополнительного образования, и я в конце года могу констатировать как федеральный эксперт проекта, что республика демонстрировала очень качественные результаты и в дни работы конференции я имею возможность убедиться в этом. В республике развиваются не только организационно-управленческие механизмы, в том числе передовой инструмент как персонифицированное финансирование, независимая оценка качества, но и ведется очень интересная содержательная работа в области содержания дополнительного образования, новых технологий, партнерства, социокультурного взаимодействия и есть все основания говорить, что Якутия является одним из лидеров по развитию дополнительного образования. Мы видим то внимание и поддержку, которая оказывается со стороны руководства республики, как активно в этом направлении работает министерство образования и науки республики. Есть уверенность в том, что опыт республики представляет интерес для других регионов и мы будем стараться его распространять в масштабе страны”, — отметил эксперт во время пресс-подхода.

На секции «Инновационные технологии как условие повышения качества дополнительного образования», которая прошла под руководством федерального эксперта Ангелины Золотаревой и руководителя отдела воспитания и дополнительного образования Минобрнауки Якутии  Ольги Яшиной обсудили вопросы инновационных технологий, эффективные методики и вопросы апробации профстандарта педагога дополнительного образования. Ангелина Викторовна отметила высокий уровень работы конференции: «Ваша конференция очень высокого уровня. Во-первых, вы сами привлекаете экспертов. Это значит, что вы на широком российском уровне обсуждаете проблемы, это очень значимо. Во-вторых, вы сегодня беретесь за сложнейшую работу, например, подавать заявку на персонифицированную  модель, это очень сложная задача. Но, тем не менее, вы беретесь за сложные проекты и решаете их», — прокомментировала она.

Во время работы семинара «Организация и проведение региональных чемпионатов Junior Skills» под руководством федерального эксперта в этой области Дмитрия Ковалева обсудили условия и особенности компетенций на региональном уровне. «Свои региональные компетенции через такой чемпионат Джуниорскиллс развивать очень удачно, это очень интересный и достаточно прозрачный конкурс, он высокотехнологичен и  дает большие перспективы для детей”, — отметил Дмитрий Сергеевич. Напомним, что ребята из Якутии успешно выступили в финале национального чемпионата по  основам профессиональной подготовки школьников Junior Skills, который проходил в подмосковном Красногорске в мае этого года.

Приятным завершением работы межрегиональной конференции стало традиционное награждение по итогам Года дополнительного образования. Министр образования и науки РС (Я) Владимир Егоров вручил премии лучшим педагогам дополнительного образования. Во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) 36 лучших работников системы дополнительного образования детей стали обладателями Премии Главы Республики. Также, первый заместитель министра образования и науки РС (Я) Эдуард Кондратьев вручил ведомственные награды за значительные успехи и плодотворный труд 8 педагогам дополнительного образования и победителям республиканских конкурсов «Лучший руководитель учреждения дополнительного образования» и «Лучшее учреждение дополнительного образования».

С фото-отчетом можно ознакомиться по ссылке https://minobr.sakha.gov.ru/photoGallery/front/view/galleryId/1617895

 

 

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Источник: Пресс-служба Министерства образования и науки РС (Я).
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