В сезон охоты выявлено 218 нарушений

С началом весеннего сезона охоты на водоплавающую и боровую дичь государственными инспекторами Министерства охраны природы РС(Я) проводятся контрольно-надзорные рейдовые мероприятия по осуществлению федерального государственного охотничьего надзора по территории республики.

Так, с начала весеннего сезона охоты на боровую и водоплавающую дичь, на сегодняшний день проведено 225 рейдовых мероприятий, выявлено 218 нарушений законодательства в области охоты, в целях устранения выявленных нарушений составлено 154 протокола по ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ, 64 протокола по ч. 1.2 ст. 8.37 КоАП РФ. У нарушителей изъято 128 охотничьих ружей, 10 звукоимитирующих электронных устройств, 48 уток и гусей, в том числе 6 особей занесенных в Красную книгу РФ и РС(Я).

По результатам рассмотрения материалов, к административной ответственности привлечено 122 нарушителя, наложено административного штрафа на сумму 72,5 тыс. руб., передано в суд на лишение права охоты 32 материала, по фактам добычи видов, занесённых в Красную книгу РФ и РС (Я),3 материала передано на возбуждение уголовных дел по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 258.1 УК РФ незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ или охраняемым международными договорами РФ, их частей и производных преследуются по закону.