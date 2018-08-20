В северных районах Якутии стартовал отопительный сезон

В дома и социальные объекты пяти районов Якутии в зоне присутствия ГУП «ЖКХ РС (Я)» непрерывно подают тепло.

Еще в начале августа после небольшого летнего перерыва отопление появилось в домах жителей Аллаиховского района, а в Булунском районе подача тепла от котельных и вовсе не прекращалась. В этих районах подготовку объектов к осенне-зимнему периоду и плановые ремонтные работы коммунальщики провели в сжатые сроки.

На днях запустили котельные Нижнеколымского и Анабарского филиалов предприятия. Согласно утвержденному графику до 11 сентября отопление будет подано во всех объектах 26 районов республики, которые обслуживает предприятие.

«На подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства по республике предприятие направило более 570 миллионов рублей. С окончанием предыдущего осенне-зимнего периода производственные филиалы приступили к реализации ремонтной программы. В котельных обновляют котлы, горелочное и насосное оборудование, реконструируют инженерные сети», — сообщил первый заместитель генерального директора — главный инженер ГУП «ЖКХ РС (Я)» Юрий Сутемьев.

Так, запланирована реконструкция 70 километров тепловых, водопроводных и канализационных сетей, замена 72 котлов и 37 единиц горелочного оборудования.

На сегодняшний день арктические и труднодоступные филиалы укомплектованы продукцией производственно-технического назначения на 92 процента. В ближайшее время ожидается доставка вспомогательного котельного оборудования водным транспортом в филиалы Колымо-Индигирской группы.