В Серебряном бору строительный кран упал на жилой дом

Прокуратура города Нерюнгри совместно с Ленским управлением Ростехнадзора провела проверку по факту падения стрелы строительного крана на жилой дом № 101 в МО «Поселок Серебряный Бор».

Установлено, что ООО ПСК «РОСТ» в нарушение требований промышленной безопасности строительный кран не зарегистрирован в государственном реестре опасных производственных объектов, отсутствует решение о его пуске в работу, подъемное сооружение допущено к работе с неработоспособными ограничителями, указателями и регистраторами.

Прокуратура города Нерюнгри возбудила в связи с этим в отношении юридического лица ООО ПСК «РОСТ», директора и начальника строительного участка административные производства по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ – нарушение требований промышленной безопасности, которые рассмотрены Ленским управлением Ростехнадзора с назначением наказания в виде штрафов на общую сумму 300 тыс. руб.

По факту эксплуатации опасного производственного объекта без полиса страхования гражданской ответственности в отношении директора ООО ПСК «РОСТ» прокуратурой города возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренного ст. 9.19 КоАП РФ, по результатам его рассмотрения назначено наказание в виде штрафа в размере 15 000 руб.

Кроме того, по выявленным нарушениям законодательства о промышленной безопасности в адрес руководителя ООО ПСК «РОСТ» внесено представление об устранении допущенных нарушений, а также причин и условий им способствующих, которое находится на рассмотрении и контроле прокуратуры города.