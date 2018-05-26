В Серебряном бору при пожаре пострадала новостройка

Утром 26 мая заместитель председателя правительства Якутии Игорь НИКИФОРОВ провел оперативное совещание с главой Нерюнгринского района Виктором СТАНИЛОВСКИМ и Минстроем Якутии по устранению последствий пожара в поселке Серебряный бор.

В ночь с 25 на 26 мая в пос. Серебряный бор Нерюнгринского района произошел пожар в двух нежилых деревянных домах №276 и №278, которые ранее были расселены.

В результате пожара, огнем повреждена кровля расположенной рядом новостройки №256, возведенной по программе переселения граждан из аварийного жилфонда. В ходе тушения пожара водой залита 21 квартира, в которых проживает 47 человек. Жителям пострадавших квартир предложено размещение в маневренном фонде и другие варианты размещения в новых домах.



В целях оперативного устранения последствий пожаротушения, принято решение в срок до 28 мая провести работу по актированию дефектов и повреждений.

«Параллельно Минстрой Якутии начнет работу по поиску подрядной организации для проведения ремонтно-восстановительных работ. В первую очередь в летний период необходимо восстановить наружный контур и кровлю дома» — сообщил Игорь Никифоров.

По поручению вице-премьера все аварийно-восстановительные работы должны быть завершены до 1 сентября.