В Сербии на фотовыставке представлены якутские мастерицы

28 июня в Белграде открылась фотовыставка ETNOLOGI PEOPLE — SAKHA/YAKYTIA (Этнос. Люди — Саха/Якутия ) в рамках West Etnology Fest 2018 — этно-фестиваля — 2018.

Организатором проекта выступила Гордания ГРУБЕЙШИЧ. Фотограф — Небойша БАБИЧ.

Координатор из Якутии и соорганизатор — Василина СОН-ГИ, которая и сообщила о событии SakhaLife из Сербии.

29 фоторабот, на которых запечатлены якутские мастерицы, разместилась на территории крепости Калемегдан с видом на мосты Сава-реки, самом живописном месте, где любят отдыхать гости и жители Белграда.

Проект на пленэре даст возможность увидеть и восхититься работами якутских мастериц из Мегино-Кангаласского, Мирнинского районов и г. Якутска, которые выезжали на этно-фестиваль в Сербию в прошлом году.

Выставка будет работать три недели.