В сентябре в Якутск съедутся звезды борцовского ковра

Олимпийские призеры, чемпионы мира трёх континентов съедутся в Якутск на XI Международный турнир серии Гран-при памяти великого тренера Дмитрия Коркина. Зрители увидят самых именитых и звездных борцов-вольников, а общий призовой фонд составит 180 тысяч долларов, сообщает Спорт Якутии.

Международный турнир памяти выдающегося спортсмена, тренера СССР Дмитрия Коркина состоится с 5 по 8 сентября в спортивном комплексе «Триумф».

Сегодня своё участие подтвердили борцы из 25 стран, еще от семи стран ждут подтверждения приезда. Также на турнир приедут известные спортсмены из различных регионов России. Общий призовой фонд турнира составляет 180 тысяч долларов.

С 2015 года якутяне хотят увидеть обладателя бронзы на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Франка Чамизо Маркеса. Франк – итальянец кубинского происхождения, двукратный чемпион мира и Европы. В Якутске он выступит в категории до 74 кг.

Ихтиор Наурузов из Узбекистана также приедет в Якутск и выступит в категории до 74 кг. Наурузов — бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро, серебряный призер чемпионата мира, чемпион Азии. Выступит на чемпионате и его давний противник — Ганзориг Мандахнаран — дважды призер чемпионатов мира, чемпион Азии.

Ожидается приезд сборной Японии, в числе которой будет Рей Хигучи — серебряный призер Олимпиады в Рио. Также в составе команды приедут призер Азии и Кубка мира Кен Осака (74 кг) и участник чемпионатов Азии и мира Наоя Акагума (97 кг). Южнокорейскую команду представляют участник Олимпийских игр в Пекине, чемпион Азии Ким Джеганг. В супертяжелом весе до 125 кг выступит трехкратный призер Азии, призер Азиатских игр Нам Куонжин.

Из Ирана приедут девять борцов. В том числе двукратный чемпион мира и Азии, участник двух Олимпиад Реза Яздани, серебряный призер ОИ-2016, бронзовый призер ОИ-2012 Комейл Гасеми.

Сборную Монголии на турнире представят десять борцов, в числе которых участник Олимпиады в Рио Бехбаяр Эрденебат, дважды участник Олимпиад 2012, 2016 Пуревжав Унурбат и др.

Из Армении приедет чемпион Европы и мира, участник Олимпиад 2012, 2016 Дэвид Сафарян.

Из Белоруссии – бронзовый призер Олимпиады в Рио Ибрагим Саидов и борец Димчик Ринчинов.

Македонию представит участник чемпионата мира и Европы якутский легионер Владимир Егоров.

Из Испании — участники чемпионатов Европы Леван Метревелли, Хуан Пабло Гонсалес и участник Олимпиады в Рио Таймураз Фриев.

Из Индии — чемпион Азии, участник Олимпиады в Рио Сандип Томар, чемпион Азии среди юниоров Дипак Пуни.

Румынию представят чемпион Европы и участник трех Олимпиад Рарес Даниэль Кинтоан, спортсмены Артем Поштика, Штефан Коман.

Венгрию — бронзовый призер Олимпийских игр в Рио, призер чемпионатов Европы и мира Габор Хатош, спортсмены Раймонд Фаркаш и Йозеф Молнар.Из Турции выступят семь молодых борцов. Также молодой состав везет Германия. Также подтвердили участие команды США, Канады, Эквадора и Колумбии.