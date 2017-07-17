В сентябре в Булунский район Якутии привезут овцебыков с Ямала

В рамках Года экологии и ООПТ в России продолжаются подготовительные работы по завозу очередной партии овцебыков в Булунский район Якутии из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Отметим, что подготовительные работы по реализации данного проекта начались еще в 2015 г. Это постоянные переговоры природоохранных служб Ямала и Якутии по включению в федеральный план Года экологии, сложные процедуры по вопросам финансирования, транспортировки, согласования с научными учреждениями, ветеринарными службами двух субъектов.

В настоящее время решены вопросы финансирования. Проект будет реализован при финансовой поддержке ОАО «Запсибгазпром», утверждена Дорожная карта мероприятий по отлову, передержке и вывозу животных на постоянное место их расселения в Якутии. Все поэтапные работы планируется завершить в сентябре т.г.

В августе начнутся работы по отлову животных в вольерном комплексе на территории «Горно-Ходатинского» участка Природного парка «Полярно-Уральский» ЯНАО. В связи с обширностью территории вольеров, отлов будет сопровождаться обездвиживанием животных, их вакцинацией и помещением в заранее подготовленный карантинный отсек.

Планируется отлов 15-ти пятимесячных особей и семь голов полуторагодовалых молодых овцебыков. Как показывает практика, с молодняком удобнее работать при отлове, транспортировке, передержке в карантинном отсеке и перевозке их на постоянное место выпуска. Причем, их выживаемость выше, чем у старших возрастных групп.

Местом выпуска овцебыков определен кряж Чекановского в Булунском районе, где в настоящее время происходит наложение ареалов Анабарской и Булунской группировок особей.

Как утверждают специалисты, переселение животных из Ямала улучшит генетическую разнородность овцебыков и, следовательно, ожидается смягчение возможных нежелательных инбредных процессов, а также увеличение численности животных на якутской земле.

По словам ямальских специалистов, вывоз животных позволит улучшить состояние пастбищ вольерного комплекса на территории Природного парка «Полярно-Уральский», а также в результате реализации данного проекта уменьшится нагрузка на природные комплексы вольеров.

Результатами планируемых мероприятий, в первую очередь, воспользуется в будущем население арктических районов, включая жителей из числа коренных малочисленных народов Севера, ведь это увеличение рабочих мест в традиционных отраслях хозяйства и создание в перспективе ферм по вольерному содержанию овцебыка в целях получения пуха, шерсти, мясной продукции и шкур.

По расчетам и мнению ученых, к началу ХХII века поголовье овцебыков в тундровой зоне республики, без ущерба домашнему оленеводству можно увеличить до 150 тысяч голов. То есть население республики может ежегодно добывать до 30-40 тысяч овцебыков или, по меньшей мере, до 4000 тонн мяса (примерно столько, сколько дает добыча 100 тысяч диких оленей).

С экологической точки зрения, возврат овцебыков на территории, где они в историческом прошлом имели колоссальное средообразующее значение, несомненно, способствует возрождению и обогащению экосистем тундровых ландшафтов. Прежде всего, восстановится былая продуктивность, емкость и устойчивость экосистем, произойдет существенное ускорение процесса утилизации растительной органики на пастбищах, увеличится урожайность кормовой растительности и др.

Напомним, что с 1996 по 2002 годы Департаментом биоресурсов Минприроды РС(Я) было организовано 7 выездов-отловов овцебыков в Таймырский автономный округ, в ходе которых выпущено в тундровой зоне Якутии 94 животных. Затем мероприятия были продолжены в 2009, 2010 и 2014 гг., в результате которых было расселено 74 овцебыка, отловленных на о. Большой Бегичев и восточном побережье Таймыра.

В настоящее время овцебыки расселены и обитают в Аллайховском, Анабарском, Булунском и Нижнеколымском районах Якутии, а их численность оценивается в 2600 особей.