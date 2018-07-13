В Семейный кодекс внесены изменения

Госдума одобрила в третьем окончательном чтении законопроект «О внесении изменений в статью 115 Семейного кодекса Российской Федерации» в части уменьшения размера неустойки за несвоевременную уплату алиментов с учетом материального и семейного положения лица, обязанного уплачивать алименты.

«Закон предусматривает возможность снижения размера неустойки по решению суда», — прокомментировала автор законодательной инициативы, член думского Комитета по бюджету и налогам Галина Данчикова.

По словам парламентария, суды наделяются полномочиями устанавливать размер неустойки в сторону уменьшения с учетом материального и семейного положения человека, уплачивающего алименты. Сейчас при установленном размере неустойки за несвоевременную уплату алиментов, равном одной второй процента в день, годовой размер этой неустойки составляет 182,5%.

Депутат пояснила, что отсутствие законодательной нормы, позволяющей судам снижать размер неустойки, приводит к назначению неустойки в несколько миллионов рублей, которую практически невозможно выплатить. В результате должник оказывается в затруднительном материальном положении и прекращает платить алименты,

Принятый федеральный закон позволит плательщикам алиментов выплачивать соразмерную неустойку, а детям реализовать право на получение содержания от своих родителей», — подчеркнула Галина Данчикова.