В селе Уянди снят режим ЧС

Обстановка в селе Уянди полностью стабилизировала, пожар, угрожавший населенному пункту, ушел на значительное расстояние, сообщил ЯСИА глава Усть-Янского района Георгий Федоров. В настоящее время в селе сохраняется режим повышенной готовности.

В связи с отсутствием угрозы населенному пункту режим ЧС локального характера был снят 12 августа, группы пожарных, направленные в Уянди из Батагая и Депутатского сегодня покинула село. Тем не менее, в селе сохраняется режим повышенной готовности. также, по словам Георгия Фёдорова, в Уянди и поселке Депутатский наблюдается сильное задымление.

«Это лето было сухим и жарким. Дождей практически не было. Тундра сухая, в любой момент пожар может вспыхнуть снова. Поэтому режим повышенной готовности сохраняется», — подчеркнул Федоров.

Напомним, природный пожар площадью 1 гектар возник вблизи села Уянди 9 августа. Из-за сильного ветра он приблизился вплотную к населенному пункту, создав угрозу жилым домам объектам экономики. Для стабилизации ситуации были приняты экстренные меры — в селе был развернут оперативный штаб, дети и пожилые жители поселка переведены в безопасное место. на следующий день в село были направлены дополнительные отряды пожарных из Батагая и Депутатского.