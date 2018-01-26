В селе Табага 95-летний юбилей отпраздновала блокадница Ленинграда

В Табаге живет блокадница Ленинграда Галина Дьяконова. Сегодня, 25 января ей исполнилось 95 лет.

Галина Васильевна живет одна, но в Табаге живут ее два сына, которые ежедневно по 2-3 раза бывают у матери и обеспечивают всем необходимым, создают уют в квартире.

25 января поздравить Галину Васильевну с 95-летием пришли руководитель администрации села Табага Елизавета Служеникина и член Совета ветеранов, сотрудник администрации Мария Ноговицына.

В свои 95 лет Галина Васильевна имеет хорошую дикцию, четкий склад мысли, не притязательна, какой-либо жалобы от нее не услышишь, слушает новости по телевизору, выражает свои суждения, особенно по международным темам.

С горечью вспоминает дни блокады – голодной смертью умерли 5 человек из ее семьи: мать, сестра, брат, муж сестры. Народу умирало очень много, гробов и могил не хватало, умерших заворачивали в простыни, складировали в церкви, затем хоронили в братской могиле на Пискаревском кладбище.

«Отец умер 24 января, а 27 января сняли блокаду и сразу добавили по 100 гр. хлеба. Перед смертью отец сказал: «Ты, Галчонок, сильная, держись!», видимо так и есть. От ужаса блокады сосед-мужчина сошел с ума, а я как-то сумела выжить», — рассказывает Галина Васильевна. Ей тогда было 18 лет…

Как много всего пережить пришлось Галине Васильевне: войну, разлуки, боль, блокаду Ленинграда… Но жизнь прожить достойно удалось!

Нашей дорогой Галине Васильевне мы выражаем искреннюю благодарность за мужество и героизм, преданность и любовь к Родине и от всей души желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, счастья!