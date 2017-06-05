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Республика
5 июня 2017, 2:56
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В селе Сыаганнах Абыйского района объявлен режим ЧС

4 июня, по данным SakhaLife, в селе Сыаганнах Мугурдахского наслега Абыйского района объявлен режим чрезвычайной ситуации природного характера из-за подтопления талыми водами. 

На вечер 4 июня талыми водами было затоплено около 20 дворов. Их хозяева и члены семей доставлены в безопасные места к родственникам, знакомым и в пункт временного размещения.

Все жизненно важные объекты пока находятся вне угрозы, в безопасном месте, работают пекарня, больница; есть запасы продовольствия, свет и связь, в том числе сотовая. Работает WhatsApp-мессенджер, позволяющий нам получать свежие новости и кадры. Несмотря на трудную ситуацию, выпускники средней общеобразовательной школы продолжают сдавать ЕГЭ.

По мнению жителей, едва плюсовая днем и минусовая ночью температура, пасмурное небо со снеговыми тучами имеют и некоторое положительное значение, как фактор сдерживающий распространение инфекций, ведь удобства в селах нашей республики находятся во дворах.

Жители подтапливаемого населенного пункта решили мобилизовать все мужское население и по возможности отозвать ту его часть, которая  разъехалась на утиную охоту. Администрация Абыйского района и села постоянно контролируют ситуацию, организовано круглосуточное дежурство, начато составление списка причиненного природой селянам ущерба.

По непроверенной информации, сегодня в Сыаганнах должна прибыть дополнительная команда профессиональных спасателей, в помощь первой группе, прибывшей в это абыйское село 2 июня.

Как сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС России по РС(Я), в г.Якутске и в администрации Абыйского района работают оперативные штабы.

В г.Якутске в Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья и летних паводков на реках республики.

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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