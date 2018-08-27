В селе Русское Устье строят новую котельную. Жители ждали этого много лет

В старинном селе Русское Устье Аллаиховского района Якутии строят новый теплоснабжающий объект. Жители самого отдаленного и труднодоступного села ждали ввода этой котельной много лет.

По информации директора Аллаиховского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» Иннокентия Колодезникова, в Русском Устье будет полностью обновлена коммунальная инфраструктура.

«В рамках масштабного проекта в селе построена котельная, в то же время реконструируется топливопровод, водопровод, емкости для топлива с большим объемом, пожарные емкости, тепловые и водопроводные сети. Планируем эксплуатировать новую котельную в текущем отопительном сезоне», — сообщил он.

В ходе строительства котельной выполнен монтаж трех котлов мощностью 0,8 МВт каждый и другого основного котельного оборудования, установлены две емкости для воды по 100 кубометров, топливные емкости объемом 200 и 400 кубометров. Также завершена прокладка 550 метров сетей теплоснабжения от котельной к существующим сетям.





Ввод в эксплуатацию запланирован на конец сентября после пробного пуска котлов. Котельная обеспечит теплоснабжением все социально-значимые объекты села – школу, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, пекарню, клуб, и жилые дома.

Сегодня работники районного ЖКХ продолжают общестроительные работы внутри и на территории здания котельной, монтируют вспомогательное и электрооборудование.

В следующем году планируется установка дополнительной пожарной емкости объемом 200 кубометров и модернизация тепловых сетей. Всего будет заменено 1,2 километров трубопровода с использованием труб в пенополиуретановой оболочке, обладающих долгим сроком службы в климатических условиях Севера. Важно отметить, что в этом году аллаиховские коммунальщики завершили обновление тепловых сетей села Нычалах, заменив за три года всю тепломагистраль с применением подобных труб.

Напомним, осенне-зимний период 2018-2019 годов начался в районе 8 августа.