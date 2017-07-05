В селе Рассолода завышали цены

Прокуратура Мегино-Кангаласского района с привлечением специалиста провела проверку соблюдения законодательства о ценообразовании.

Установлено, что в одном из магазинов с. Россолода Мегино-Кангаласского района значительно завышены торговые надбавки на социально-значимые продукты питания. Так, надбавка на муку пшеничную составила 67, 35 %, сахар-песок- 39 %, крупа гречневая- 12, 33 %, яйцо куриное и вермишель на 44, 27 %, чай черный- 22, 96 %, соль- 31, 28 %, хлеб- 9, 44 %, масло подсолнечное- 27, 65 % и т.д.

По результатам проверки прокуратура района возбудила в отношении индивидуального предпринимателя дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

По результатам его рассмотрения виновному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. Цены на социально-значимые продукты питания приведены в соответствие.