В селе Орто-Балаган Оймяконского района подтоплено 26 дворов

По данным Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Якутии, по состоянию на 10.45 часов утра 1 августа наблюдается выход воды на пойму. Причиной паводка на реке Индигирка стали обильные дожди, выпавшие с 26 по 31 августа. В результате выхода дождевых паводковых волн с притоков в зону подтопления попало село Орто-Балаган Оймяконского района. Данный населённый пункт не входит в реестр населенных пунктов подверженных угрозе подтопления, поэтому там гидропоста нет.

По состоянию на 10.45 ч. утра частично в селе Орто-Балаган подтоплено 26 дворовых территорий. Из зоны подтопления отселено две семьи, планируется дополнительно отселить три семьи, остальные жители находятся в своих домах.

В населённом пункте подготовлен пункт временного размещения вместимостью 60 человек, который обеспечен всем необходимым, в том числе продуктами питания, чистой питьевой водой, медикаментами и средствами первой необходимости.

В дальнейшем на территории Оймяконского района по прогнозу Якутского гидрометцентра месячное количество осадков предполагается 25-47 мм., что около и меньше среднего многолетнего количества. Метеосводка, прогноз развития паводковой обстановки на территории Оймяконского района с рекомендациями по выполнению превентивных мероприятий 27 июля направлены в адрес главы Оймяконского района.

В администрации села Орто-Балаган развернут оперативный штаб под руководством главы населённого пункта. Организован контроль и мониторинг складывающейся гидрометеорологической обстановки. Силами администрации Оймяконского района проводится постоянное информирование и оповещение населения о гидрологической обстановке. Для информирования населения задействована комплексная система экстренного оповещения населения, силами работников администрации осуществляется подворовой обход, рассылаются СМС-сообщения оператором сотовой связи Мегафон.

По данным первого вице-премьера правительства республики, первого заместителя председателя КЧС Якутии Алексея Колодезникова, социального напряжения среди населения нет. В случае необходимости подвоз продуктов будет осуществляться по заявке главы наслега из села Томтор. Врачебная амбулатория работает без ограничений, на стационарном лечении больных нет. Детский сад и средняя общеобразовательная школа закрыты на летний период. Электроснабжение осуществляется от ДЭС без ограничений. Оперативная группа ГКУ РС(Я) «Служба спасения» в составе 6 человек выехала в с. Сордонох с необходимым оборудованием для оказания практической помощи населению и администрации села и обеспечения безопасности.

Ситуация в селе находится под личным контролем временно исполняющего обязанности Главы Якутии, председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в республике Айсена Николаева.