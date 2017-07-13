В селе Орто-Балаган нет хлеба и муки: село изолировано из-за обрушения моста

Жителям села Орто-Балаган в Оймяконском районе Якутии обещали к 12 июля восстановить обрушившийся ещё в середине июня мост через реку Куйдусун, но сообщение по-прежнему отсутствует.

В населённом пункте сохраняется режим ЧС. Дорожники ждут спада воды в реке, так как пока отсыпка подходов к мостовому переходу бесполезна. Новых сроков восстановления моста пока не называется. Утешают людей тем, что вода уже начала спадать.

Отсутствие сообщения с другими населёнными пунктами республики жители села называют блокадой.

«Люди месяцами живут в такой обстановке таскают топливо на себе, говорят нет хлеба, муки, мост до сих пор не сделан, посёлок заблокирован от внешнего мира уже несколько лет там такое положение!» — говорят жители поселка.

По информации ИА «Регнум», заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Якутии Сергей Владимиров 6 июля обещал, что транспортное сообщение через реку Куйдусун будет налажено до 12 июля, несмотря на то, что укладку скального грунта осложняет высокий уровень воды в реке.

Издание отмечает, мост через реку Куйдусун, соединявший сёла Томтор и Орто-Балаган, размыло 15 июня. Аналогичная ситуация была в 2016 году, люди почти месяц ждали восстановления размытого мостового перехода.