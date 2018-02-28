В селе Октемцы продавали продукты по завышенной цене

Прокуратура Хангаласского района провела проверку обоснованности цен на основные продукты питания на внутреннем рынке розничных реализаторов, осуществляющих продажу социально значимых продовольственных товаров.

В ходе проверки установлено, что в нарушение установленных предельных размеров розничных торговых надбавок на социально значимые продовольственные товары, в одном из магазинов с.Октемцы, принадлежащем индивидуальному предпринимателю, превышены предельные надбавки на 29 продуктов питания, самое высокое завышение цен зафиксировано на чай черный байховый стоимость которой завышена на 23,8 %.

В указанной связи прокуратура района возбудила в отношении индивидуального предпринимателя дело об административном правонарушении по ч.1 ст.14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

По результатам его рассмотрения предприниматель привлечен к административной ответственности, цены на продукты питания приведены в соответствие.