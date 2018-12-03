В селе на севере Якутии откроют передвижную кочевую школу

ЯКУТСК, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Якутии планируют открыть в 2019 году кочевую школу в отдаленном национальном селе Кустур Эвено-Бытантайского района на севере региона. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в региональном министерстве образования и науки.

Сейчас в республике кочевые школы действуют в 11 районах, в них обучаются 112 детей, в том числе 18 — дошкольного возраста.

«Во многих арктических и северных районах, где дети кочуют вместе с родителями в оленеводческих стадах, образовательные организации намерены открывать кочевые школы и детские сады. В 2019 году планируется открытие кочевой школы в Кустурской общеобразовательной школе Эвено-Бытантайского национального района», — сказали в министерстве.

По данным властей, за три года три кочевые школы получили передвижные мобильные модульные блоки.

«Проект модульного блока с каждым годом совершенствуется. Теперь он состоит из двух блоков: основного, где проходит учебный процесс, а также блока снабжения, где находится котельная, генераторная, санузел, туалет. Новый проект отвечает всем требованиям пожарной безопасности и жизнедеятельности детей. В дальнейшем планируется усовершенствование проекта современными инновационными технологиями и введение цифрового образования: подключение солнечных батарей, спутниковой связи и так далее», — пояснили в министерстве.