В Сайсарском округе продолжаются работы по санитарной очистке 

В летний период для выполнения работ по благоустройству привлекаются студенческие отряды так на прошлой неделе, был организован субботник, в котором приняли участие добровольцы с общественной организации #100друзейСайсар.

Благодаря неравнодушной молодежи удалось решить проблему округа как ликвидация свалки по адресам Лонгинова 40/5 и Ильменская 57/5. Свалка представляла собой бесхозные кузова, которые были захламлены бытовым мусором.

Уборка производилась при участии техники 2 погрузчиков и 2 самосвалов. Всего было убрано и вывезено 160 м3 мусора.