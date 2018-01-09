В Сайсарах задержан бутлегер

Учитывая состояние оперативной обстановки, специфики алкогольного рынка в Якутии и в период новогодних праздников, сотрудниками полиции в республике были приняты дополнительные меры по декриминализации алкогольной отрасли.

Так, участковыми уполномоченными отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» был выявлен факт реализации алкогольной продукции 43-летним жителем г. Якутска с автомашины в районе Сайсар.

У правонарушителя изъят весь алкоголь и составлен административный протокол в соответствии со ст. 14.17.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.