В Саскылахе сгорел жилой дом

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

27 февраля 2018 г. в 10.59 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит 2-х этажный 2-х квартирный жилой дом на улице Октябрьская в с. Саскылах Анабарского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через две минуты горел жилой дом. В результате пожара огнем поврежден дом внутри по всей площади 64 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливается.