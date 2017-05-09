В Санкт-Петербурге завершились Васильевские чтения

8 мая в постпредстве Якутии подвели итоги IV Васильевских чтений, первый этап которых прошёл на берегах озера Ильмень 5 мая. Мероприятие было посвящено 110-летию со дня рождения якутского поэта Сергея ВАСИЛЬЕВА-БОРОГОНСКОГО и 50-летию его баллады «Священный Ильмень».

Перед чтениями председатель профсоюза работников культуры Устье-Алданского улуса Галина АММОСОВА рассказала о мероприятиях в районе, посвящённых памятным датам, и отборочных этапах Васильевских чтений в Якутии.

Выступления школьников из Якутска и Усть-Алданского улуса оценило жюри, в составе которого были дочь поэта Вера ВАСИЛЬЕВА, заместитель постпреда Якутии при президенте России Юрий КРАВЦОВ и президент общества «Саха — Санкт-Петербург» Гаврил ТРОЕВ. Участники чтений выступили с докладами о жизни и творчестве Васильева-Борогонского, декламировали его стихотворения, исполнили песни на его слова. По решению жюри лауреатами чтений были признаны Артамон ЕГОРОВ, прочитавший стихотворение «Клятва» и Диана ЗАРОВНЯЕВА с презентацией «Я живу на Ильменской в Якутске». В конкурсе рисунков по теме «Рисуем Олонхо Васильева» победила Анастасия КОПЫРИНА. Лауреатам чтений были вручены премии от семьи Васильевых.

Среди слушателей чтений были члены якутского поискового отряда, которые работали в Кировском районе Ленинградской области. Руководитель отряда инструктор ДОСААФ Якутска по военной подготовке Константин ИВАНОВ рассказал о результатах поисковой работы: были подняты останки более десяти красноармейцев, но только у одного сохранился медальон. Член отряда Альберт НОЕВ поделился с земляками впечатлениями об участии в поисковой работе. Он отметил, что работа велась в трудных условиях, «по колено в грязи», и заявил, что только лично поучаствовав в этом тяжелом и нужном деле он осознал, что 9 мая — это не праздник, а день памяти всех погибших в самой ужасной войне.