В Санкт-Петербурге выбрали самую красивую якутянку

1 мая в Доме молодежи Санкт-Петербурга состоялся яркий праздник красоты и таланта «Кыталык Куо – 2017». По замыслу ассоциации якутской молодежи в Санкт-Петербурге «Сайдыы» главной целью мероприятия была презентация национальной культуры и традиционного образа якутской женщины петербурскому зрителю.

Более 700 санкт-петербуржцев, якутян и даже гостей из Кубы высоко оценили выступления семи участниц конкурса красоты и таланта. Девушки рассказали о себе, показали свои таланты и увлечения. Зрителей особо поразил авангардный этап, на котором участницы предстали перед залом в образах божеств Айыы. Концертную программу дополнили выступления якутских студенческих ансамблей и зажигательные номера гостей из Камчатки.

Якутянок оценило компетентное жюри, состоящее из представителей модельного бизнеса, дизайнеров и бизнесменов, во главе с заместителем постпреда Якутии при Президенте России Юрием Кравцовым. Жюри присудило победу и почетное звание «Кыталык Куо» студентке 2 курса архитектурно-строительного университета Наталье Степановой. Победительница поразила всех красотой нарядов и своими выступлениями: Наталья исполнила композицию на варгане и латиноамериканский танец.

Всем участницам были вручены ценные призы от спонсоров: якутских ювелирных фирм, известных фотографов, производителей авторской одежды и бижутерии.