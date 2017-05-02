АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
8
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.98
 62.04
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
02.05.2017, 10:54
Желток
Эксклюзив
Народ обсуждает… голые ноги и дурные манеры Ил Дархана!
02.05.2017, 10:48
Экономика
Судебный приказ: Фонд капремонта может взыскивать долги по взносам на капремонт в упрощенном порядке
02.05.2017, 10:47
Происшествия
1 мая в Ленске сгорел рынок
02.05.2017, 10:01
Происшествия
Грузчик, похитивший у работодателя 8 тысяч банок консервов, предстанет перед судом
02.05.2017, 9:54
Происшествия
ФСБ предупрежила жителей Хандыги, умолчавших о террористах
02.05.2017, 9:53
Красота & Здоровье
В Санкт-Петербурге выбрали самую красивую якутянку
02.05.2017, 9:38
Общество
Владислав Дмитриев: Желание трудиться, стремиться к новым вершинам – наша естественная потребность
02.05.2017, 9:36
Столица
Любовь Саввина бросила вызов Наталье Членовой
02.05.2017, 9:35
Финансы
Сегодня день рождения замминистра и журналистов
02.05.2017, 9:28
Спорт
Алданец Алексей Валов вошел в состав австрийской команды Renauer Motorsport
02.05.2017, 9:12
Общество
Экстра
Мезрин уволен
01.05.2017, 22:22
Культура & Образование
Якутский фильм «Костер на ветру» стал триумфатором фестиваля «Движение»
01.05.2017, 18:31
Происшествия
В Верхневилюйске брат и сестра выпали с балкона 3 этажа
01.05.2017, 18:09
Общество
Фотофакт
1 мая: Профсоюзы потребовали достойной работы, зарплаты и жизни
01.05.2017, 17:46
Желток
Фотофакт
Финский масреслер вытатуировал у себя на теле надпись по-якутски
01.05.2017, 15:46
Республика
Якутск отмечает праздник Весны и Труда
01.05.2017, 15:28
Спорт
Успех якутян на Чемпионате мира по шахматам в Италии
01.05.2017, 15:22
Культура & Образование
Дерзкая кража не омрачила День танца
01.05.2017, 14:49
Происшествия
Пассажиры «Аэрофлота» пострадали из-за попадания самолета в «воздушную яму»
01.05.2017, 14:39
Происшествия
Похититель платежного терминала задержан
01.05.2017, 14:39
Общество
Фотофакт
Первомай в Якутске
01.05.2017, 14:36
Общество
Сергей Ларионов поздравил с праздником Мира, Весны и Труда
01.05.2017, 14:15
Происшествия
Ребенок растерялся в дорожной ситуации и попал в ДТП
01.05.2017, 14:07
Общество
Фотофакт
Традиционная ярмарка АТБ стала одним из ярких событий первомайской демонстрации в Якутске
01.05.2017, 12:38
Происшествия
В Якутске на Покровском тракте нетрезвый водитель попал в ДТП
01.05.2017, 11:03
Происшествия
В Нюрбинском районе нашли пропавших девушек
01.05.2017, 10:57
Общество
Александр Ноговицын: Первомай символизирует солидарность, мир и весну
01.05.2017, 10:53
Экономика
Стартовала викторина «Про охоту и не только…»
01.05.2017, 10:01
Происшествия
Сотрудники МЧС предупреждают граждан о запрете сжигания сухой травы
01.05.2017, 9:54
Столица
Поздравление председателя Якутской городской Думы  с Первомаем
01.05.2017, 9:52
Столица
Айсен Николаев поздравил с праздником Весны и Труда
01.05.2017, 9:24
Происшествия
В п. Жатай загорелось здание
01.05.2017, 9:17
Столица
Марина Силкина продолжила акцию «Вызов – кузов!»
01.05.2017, 9:12
Общество
Сегодня день рождения руководителя и аудитора
01.05.2017, 8:45
Республика
Россельхозбанк поздравляет с праздником Весны и Труда!
01.05.2017, 8:15
Культура & Образование
«Норуот билиниитин ылбыт 10 учуутал» кинигэ сүрэхтэниитэ
01.05.2017, 7:00
Республика
Федерация профсоюзов Якутии: с праздником Весны и Труда!
01.05.2017, 0:41
Общество
Федерация профсоюзов поздравляет с 1 мая!
01.05.2017, 0:25
Общество
Страховая группа Стерх-Сахамедстрах поздравляет с 1 мая
30.04.2017, 22:02
Культура & Образование
В Арт-галерее «Ургэл» открылась выставка «Дети против пожаров»
30.04.2017, 15:37
Происшествия
МЧС: соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах!
30.04.2017, 10:33
Общество
Сегодня День Пожарной охраны России
30.04.2017, 10:30
Политика
Сегодня день рождения руководителя
30.04.2017, 10:20
Происшествия
В Якутске произошло 2 пожара
30.04.2017, 10:18
Столица
Анонс
Об ограничении движения транспортных средств 1 мая в Якутске
30.04.2017, 7:22
Столица
Афиша
Программа празднования 1 мая в Якутске
30.04.2017, 0:09
Экология
Ил Тумэн вышел на Всероссийский экологический субботник
29.04.2017, 23:58
Экология
Егор Борисов принял участие во Всероссийском экологическом субботнике
29.04.2017, 23:39
Желток
Известная поэтесса еще раз стала мамой
29.04.2017, 21:41
Столица
Фотофакт
В Якутске подведены итоги Всероссийского субботника «Зеленая Россия»
29.04.2017, 21:13
Столица
Фотофакт
Поликлиника №1 вышла на субботник
29.04.2017, 21:10
Общество
Некролог
Скончался известный якутский ученый
29.04.2017, 20:47
Столица
Фотофакт
Партийцы традиционно вышли на субботники
29.04.2017, 15:05
Культура & Образование
Успешное выступление якутян на Всероссийской олимпиаде по географии
29.04.2017, 12:58
Культура & Образование
Минкультуры Якутии и Московская консерватория станут партнерами
29.04.2017, 12:57
Происшествия
Фотофакт
Грузовик провалился на мосту в Якутии
29.04.2017, 12:55
Культура & Образование
Московский журнал: Марк Жирков сопоставим с великими русскими композиторами
29.04.2017, 10:55
Столица
Фотофакт
Всероссийский субботник «Зеленая Россия» сплотил жителей Якутска
29.04.2017, 10:50
Культура & Образование
В Москве презентованы печатные издания к 125-летию со дня рождения Марка Жиркова
29.04.2017, 10:44
Происшествия
В Пригородном сгорели Марк2 и Лексус
29.04.2017, 10:41
Культура & Образование
Приглашение на концерт
29.04.2017, 10:03
Общество
Сегодня день рождения журналиста
29.04.2017, 8:57
Культура & Образование
СВФУ признан лучшим предприятием России
29.04.2017, 7:55
Культура & Образование
Выпускники 2017: «Профессиональную деятельность мы начнем в своих родных улусах и районах»
28.04.2017, 23:51
Культура & Образование
СВФУ: молодой фермер за год в семь раз увеличил поголовье скота
28.04.2017, 22:55
Культура & Образование
Агробизнес, внутренний туризм и фибробласты
28.04.2017, 22:24
Культура & Образование
Ученые СВФУ готовы создать учебно-научный-производственный комплекс
28.04.2017, 20:20
Культура & Образование
Определились победители легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Наш университет»
28.04.2017, 19:16
Политика
Глава Якутии о трудоустройстве выпускников
28.04.2017, 19:06
Футуролог
Мифы и заблуждения профилактических прививок
28.04.2017, 18:48
Культура & Образование
Позитив
Реальное предложение для Арктики от будущего агронома
28.04.2017, 18:42
Республика
Сельская научно-практическая конференция в День Республики
Архив новостей
Красота & Здоровье
2 мая 2017, 9:53
400

В Санкт-Петербурге выбрали самую красивую якутянку

1 мая в Доме молодежи Санкт-Петербурга состоялся яркий праздник красоты и таланта «Кыталык Куо – 2017». По замыслу ассоциации якутской молодежи в Санкт-Петербурге «Сайдыы» главной целью мероприятия была презентация национальной культуры и традиционного образа якутской женщины петербурскому зрителю.

Более 700 санкт-петербуржцев, якутян и даже гостей из Кубы высоко оценили выступления семи участниц конкурса красоты и таланта. Девушки рассказали о себе, показали свои таланты и увлечения. Зрителей особо поразил авангардный этап, на котором участницы предстали перед залом в образах божеств Айыы. Концертную программу дополнили выступления якутских студенческих ансамблей и зажигательные номера гостей из Камчатки.

Якутянок оценило компетентное жюри, состоящее из представителей модельного бизнеса, дизайнеров и бизнесменов, во главе с заместителем постпреда Якутии при Президенте России Юрием Кравцовым. Жюри присудило победу и почетное звание «Кыталык Куо» студентке 2 курса архитектурно-строительного университета Наталье Степановой. Победительница поразила всех красотой нарядов и своими выступлениями: Наталья исполнила композицию на варгане и латиноамериканский танец.

Всем участницам были вручены ценные призы от спонсоров: якутских ювелирных фирм, известных фотографов, производителей авторской одежды и бижутерии.

 

comments powered by HyperComments
Источник: Евгений Петров, главный советник Управления по социальным вопросам, межрегиональным связям и связям с общественностью Постоянного представительства РС(Я) при Президенте РФ.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
28.04.2017, 11:22
Политика
Эксклюзив
Войны генералов
27.04.2017, 12:39
Происшествия
Эксклюзив
Руководитель Следкома уходит в отставку – новые подробности
29.04.2017, 21:10
Общество
Некролог
Скончался известный якутский ученый
26.04.2017, 9:29
Общество
Скандал
Туберкулез в элитной гимназии Якутска: учеников отправляют в тубдиспансер
27.04.2017, 18:43
Культура & Образование
Эксклюзив
Юрист ГТОиБ в очередной раз не проявила респект суду
28.04.2017, 10:24
Политика
Эксклюзив
Власти отобрали у оппозиции праздник
26.04.2017, 21:27
Происшествия
Фотофакт
Экстра
Страшный взрыв на молокозаводе «АЛРОСА»: новые подробности
29.04.2017, 12:57
Происшествия
Фотофакт
Грузовик провалился на мосту в Якутии
29.04.2017, 23:39
Желток
Известная поэтесса еще раз стала мамой
27.04.2017, 8:20
Желток
Фотофакт
Что заложили в Москве бывшие якутские ВИПы?
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Эксклюзив
Желток
02.05.2017

Народ обсуждает… голые ноги и дурные манеры Ил Дархана!

Столица
02.05.2017

Любовь Саввина бросила вызов Наталье Членовой

Спорт
02.05.2017

Алданец Алексей Валов вошел в состав австрийской команды Renauer Motorsport

Культура & Образование
01.05.2017

Якутский фильм «Костер на ветру» стал триумфатором фестиваля «Движение»

Происшествия
01.05.2017

В Верхневилюйске брат и сестра выпали с балкона 3 этажа

Фотофакт
Желток
01.05.2017

Финский масреслер вытатуировал у себя на теле надпись по-якутски

Спорт
01.05.2017

Успех якутян на Чемпионате мира по шахматам в Италии

Культура & Образование
01.05.2017

Дерзкая кража не омрачила День танца