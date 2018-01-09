В Санкт-Петербурге пропал якутянин

В Санкт-Петербурге пропал уроженец села Тюнгюлю Мегино-Кангаласского улуса Якутии Сергей Яковлев.

Молодой человек 1992 года рождения ушел из съемной квартиры еще 1 декабря. И с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Полицейские начали розыск в Санкт-Петербурге и Якутске, но пока им нечего сказать родным.

Мама Сергея Антонина Яковлева рассказала «Блокноту Якутска»:

— В 2017 году сын окончил в Санкт-Петербурге банковский колледж и искал там работу. В последний раз мы видели его в апреле, когда он приезжал перед защитой диплома. А последний телефонный разговор был 8 ноября. У Сергея жена и двое детей, жена живет в Булунском районе. Они недавно расстались, у нее уже другой мужчина. По словам знакомой Сергея, после телефонного разговора с женой, когда она сообщила о расставании, сын впал в депрессию. Он очень любил свою жену, а тут еще все сразу навалилось: расставание, нет работы и денег. Сын даже вынужден был продать мобильный телефон, так что нам и звонить некуда. Знакомые в Санкт-Петербурге у него, конечно, есть. Но в депрессии он от всех отстранился, ни с кем перед исчезновением связь не поддерживал.

— Вы обращались в полицию?

— Конечно. Следователь из Санкт-Петербурга сообщил, что найти сына пока не удается. Он звонил и следователю в Якутске, чтобы те, наверное, искали его здесь. Вчера по WhatsApp прошло сообщение, что сына нашли, но это неправда. Также звонила женщина, которая рассказала, что в минувшие выходные они с подругой видели похожего молодого человека в районе Столичного рынка в Якутске. Он спросил «сколько время» и просил помочь. Но женщины его проигнорировали. Хотя отметили, что парень был прилично одет и не похож на бича. Правда, был с синяком.

— Но если предположить, что Сергей добрался до Якутска, то уж до Тюнгюлю, наверное бы, доехал?

— Он у меня очень стеснительный мальчик, хорошо воспитан, образован, не пьет. Если кто-нибудь его встретит, пожалуйста, не проходите мимо и позвоните мне.

«Блокнот Якутск» обращается к читателям с просьбой подключиться к розыску Сергея Яковлева, передать сообщение своим санкт-петербуржским знакомым. Ваших сообщений ждут родные парня. Телефон мамы Антонины Семеновны: 89142809072.