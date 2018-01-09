В Сангаре восстановлено теплоснабжение

Вчера днем в 14:20 в поселке Сангар Кобяйского района произошла остановка котельной «Черемушки» из-за врезавшегося в теплотрассу грузовика КАМАЗ. В 19:25 после устранения утечек котельная была запущена, сообщает пресс-служба минЖКХ и энергетики Якутии.

Причиной происшествия стало повреждение компенсатора автомашиной КАМАЗ с углем при выезде. В 16:20 автомашину, застрявшую в компенсаторе, вытащили. В 18:00 мин после завершения сварочных работ включен подпиточный насос. После устранения утечек в 19.25 котельная запущена. В аварийно-восстановительных работах были задействованы 20 человек, две автомашины.

Под ограничением теплоснабжения находились 70 жилых домов, в которых проживает 569 человек, в том числе 167 ребенка и один детский сад.