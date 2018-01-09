В Сангаре восстановлено теплоснабжение

Вчера днем в 14:20 в поселке Сангар Кобяйского района произошла остановка котельной «Черемушки» из-за врезавшегося в теплотрассу грузовика КАМАЗ. В 19:25 после устранения утечек котельная была запущена, сообщает пресс-служба минЖКХ и энергетики Якутии.
Причиной происшествия стало повреждение компенсатора автомашиной КАМАЗ с углем при выезде. В 16:20 автомашину, застрявшую в компенсаторе, вытащили. В 18:00 мин после завершения сварочных работ включен подпиточный насос. После устранения утечек в 19.25 котельная запущена. В аварийно-восстановительных работах были задействованы 20 человек, две автомашины.
Под ограничением теплоснабжения находились 70 жилых домов, в которых проживает 569 человек, в том числе 167 ребенка и один детский сад.
«По состоянию на 6 утра 9 января в работе четыре котла. Температура подачи +71 С, Температура обратки +63 С (при графике 71/59). Проводятся работы по отогреву системы отопления домов по ул. Алексеева, 53 и Степанова-Ламутского, 50. В течение дня теплоснабжение в оставшихся домах будет восстановлено», — сообщает пресс-служба министерства ЖКХ и энергетики РС (Я).
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