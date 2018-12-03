В санатории «Абырал» прошла встреча о чайных традициях народа саха

В санатории «Абырал» прошла презентация чая кучу, презентацию провела Туяра Степановна Григорьева — Туйаара Кучу основоположник и популяризатор чайной культуры народа саха, руководитель проекта «Чай кучу в культуре народа саха», член Якутской республиканской общественной организации содействия культурному развитию «Айсар».

Туяра Степановна много лет занимается производством якутского чая кучу из местного растительного сырья «кучу»(кипрея узколистного) и пропагандирует среди населения чайную культуру народа саха, активно участвуя в республиканских мероприятиях. Ведет совместную деятельность с известным шеф-поваром республики Иннокентием Иннокентьевичем Тарбаховым по внедрению национальных напитков и травяных чаев в якутскую национальную кухню. Следует отметить, что наименование чая кучу можно встретить в меню ресторанов столицы.

Туяра Григорьева в своем выступлении перед отдыхающими отметила: «Сегодня я расскажу вам о традициях чаепития в Якутии. Традиции чаепития очень самобытны в разных странах. Культура потребления чая у каждого народа имеет свою многовековую историю. Народ саха из глубины веков пронес и не утратил свои уникальные традиции и обычаи. Выработанная за столетия и проверенная веками традиция приготовления напитков из трав, становится не только оптимальной системой использования местного растительного сырья, но и с сопутствующими ей обрядами, становится неотъемлемой частью традиционной национальной культуры. Создание культуры чаепития народа саха внесет существенный вклад в развитии республики. Чайные напитки, как символ благополучия и гармонии человека с природой, займут достойное место в современной национальной культуре республики. И, как сказал наш великий Ексекулээх – Алексей Елисеевич Кулаковский, «… трудно только начало, а раз будет брошено семя, то оно даст скорые всходы: нужно только всем взяться за дело дружно – всем улусом!».

Туяра Степановна как преподаватель якутского языка и литературы, национальной культуры, практический психолог, арт-терапевт, эксперт культуры чаепития народа саха, технологической культуры изготовления травяных чаев на основе кучу покорила отдыхающих своими способностями и знаниями. Отдыхающих интересовали такие вопросы как время заготовки сырья для чая, особенности хранения, срока годности. Участники встречи получили ответы на все эти вопросы.

Чай пьют по всей планете и для каждого народа его потребление превращается в некий сакральный акт. Но главное в том, что в какой бы стране вы не находились, помните, что совместное чаепитие это всегда проявление сближения народов, символ гостеприимства и особого отношения хозяина к гостю.