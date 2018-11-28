В санатории «Абырал» прошел мастер-класс по бумажной пластике

Татьяна Никифорова – Тайаана, ведущий библиотекарь сектора внестационарного обслуживания Центра для детей и юношества Национальной библиотеки РС(Я), автор пособий по бумажной пластике провела очень интересную и познавательную встречу «Наши мысли – наша судьба!» с отдыхающими санатория «Абырал».

Татьяна Афанасьевна очень трепетно относится к своим маленьким произведениям, так как считает, что «картины из бумаги, что бабочки – хрупки, легко ранимы, но при этом элегантны и загадочны, у каждой свои корни и мысли».

Следует отметить, что Тайаана создаёт шедевры декоративно-прикладного творчества с большой любовью к природе, людям, к искусству. В них есть настроение, пристальное внимание к деталям и отражение действительности.

Художница так говорит о своём творчестве: «Сегодня вырезание для меня перестало быть хобби, это своеобразная психотерапия, форма общения, образ жизни».

Отдыхающий Аркадий Винокуров отметил, что бумажное кружево завораживает и особо впечатляет то, что мастерица работает без предварительных набросков, умело сплетая воедино сюжет картины.

Мастер-класс Тайааны показал, что бумажная пластика востребована. Около двух часов отдыхающие постигали азы вырезания из бумаги. Вдохновленные работами мастерицы, они с большим энтузиазмом под ее руководством создавали свои первые шедевры. Свои работы участники мастер-класса оставили себе на память. Многие из них задумались о том, не продолжить ли совершенствоваться во вновь открытом для себя творчестве.